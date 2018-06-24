الشرطة تقبض على سائق عمومي ينقل الأطفال داخل صندوق المركبة بالخليل

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم القبض على سائق مركبة عمومي كان ينقل الأطفال بشكل خطير داخل صندوق مركبته بمدينة الخليل .وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على فيديو مصور ورد لشرطة المرور يتضمن قيام سائق مركبة عمومية بنقل أطفال داخل صندوق مركبته بطريقة تشكل خطورة كبير على حياتهم , بناء على ذلك باشرت شرطة المرور إجراءات البحث والتحري للقبض على هذا السائق وضبط مركبته " .وأضاف البيان بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات وتحديد أوصاف المركبة , فقد تمكنت شرطة المرور من تحديد هوية السائق وإلقاء القبض عليه وضبط مركبته , حيث تم مخالفته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول، حيث أفاد بعد سماع أقواله بقيامه بنقل الأطفال داخل صندوق المركبة اثناء قيادته فيشورع المدينة .هذا وأكد البيان حجز المركبة المخالفة والتحفظ على السائق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .