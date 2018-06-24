البرلمان المصري يقرر تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر

رام الله - دنيا الوطنوافق البرلمان المصري على طلب من الحكومة بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى كإجراء استثنائي يبدأ تنفيذه في الـ 14 من تموز/يوليو المقبل، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.وينص الدستور المصري، على أن لرئيس الدولة الحق في إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز تمديدها إلا لفترة أخرى مماثلة ويشترط في كلا الحالتين موافقة البرلمان، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ويعطي قانون الطوارئ صلاحيات واسعة للشرطة والقوى الأمنية الرديفة في التوقيف والمراقبة كما يسمح بفرض قيود على حرية التحرك.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد فرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد بعد اعتداءين على كنيستين قبطيتين في محافظتي طنطا والإسكندرية في نيسان/أبريل 2017، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.