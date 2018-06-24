دولي

أولهم الرئيس الفلسطيني.. زعماء عدد من دول العالم يهنئون أردوغان بفوزه بالانتخابات

أولهم الرئيس الفلسطيني.. زعماء عدد من دول العالم يهنئون أردوغان بفوزه بالانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
بدأت التهاني تتوالي على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من عدد من الزعماء العالم بمناسبة نتائج الانتخابات التي تظهر نجاحه بفترة جديدة بعد فرز غالبية الأصوات.

جاء في ذلك اتصالات هاتفية وبرقيات تهنئة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وجاءت التهاني من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما، ورئيس وزراء المجر، ورئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش.

كما هنأ وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوسياس ووزير الخارجية الغيني مامدي توري، في اتصالين هاتفيين، نظيرهما التركي مولود جاويش أوغلو هاتفيا بالنجاح الذي حققه حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات.

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