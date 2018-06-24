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الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً بالستياً في سماء الرياض

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً بالستياً في سماء الرياض
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، مساء الأحد، صاروخًا باليستيًا أطلقه مسلحو جماعة الحوثي، في سماء العاصمة الرياض، وفق الإعلام السعوي.

وقالت قناة (الإخبارية) السعودية الرسمية: "إن الدفاع الجوي اعترض صاروخًا باليستيًا أطلقته جماعة الحوثي فوق الرياض"، دون تفاصيل إضافية.

في المقابل، قالت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين، إن "القوة الصاروخية التابعة للجماعة قصفت مركز معلومات وزارة الدفاع، وأهدافًا ملكية أخرى بالرياض بدفعة من صواريخ البركان الباليستية".

وبهذا يرتفع عدد الصواريخ التي أعلنت السعودية اعتراضها وتدميرها في سماء المملكة منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل 3 سنوات، إلى 153 صاروخًا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

يأتي اعتراض الصاروخ في وقت تحتدم فيه العمليات القتالية على طول الساحل الغربي لليمن باتجاه محافظة "الحديدة" غربي اليمن، التي بدأت القوات اليمنية بإسناد من التحالف العربي، فجر 13 يونيو/ حزيران الجاري، عملية عسكرية لتحريرها من الحوثيين.

ومنذ 26 آذار/مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثي، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 أيلول/سبتمبر2014.

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