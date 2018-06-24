إسرائيل تُطلق صاروخ (باتريوت) على طائرة بدون طيار قرب حدود سوريا

رام الله - دنيا الوطنأطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، صاروخ (باتريوت) على طائرة بدون طيار (درون) لدى اقترابها من الأجواء الإسرائيلية قادمة من سوريا، لكنها لم تصب، حسبما أورد بيان عسكري.ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عن بيان للجيش قوله: "إن الطائرة انسحبت من الأجواء ولم تصب"، مؤكداً أنه لن يسمح بانتهاك السيادة الجوية".وفي وقت سابق، ذكر سكان الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، أنهم سمعوا انفجاراً وشاهدوا دخاناً في السماء.وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قصف الجيش السوري والقوات الحليفة، المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في المنطقة الاستراتيجية المتاخمة للأردن ومرتفعات الجولان.وقال عمال إغاثة: "إن آلاف المدنيين، فروا إلى مناطق أكثر أماناً للمعارضة على طول الحدود مع الأردن وإسرائيل".