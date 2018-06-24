مستوطنون يحرقون 300 شجرة زيتون في قرية تل بنابلس

رام الله - دنيا الوطنأحرق مستوطنون مساء اليوم الأحد، 300 شجرة زيتون في قرية تل جنوب غرب نابلس.وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة: "إن مستوطني (حفاد جلعاد)، أطلقوا منطادا حراريا صوب أراضي قرية تل ما أدى لاحتراق 300 شجرة زيتون"، بحسب ما نقلته وكالة (وفا).