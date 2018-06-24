مستوطنون يحرقون 300 شجرة زيتون في قرية تل بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
أحرق مستوطنون مساء اليوم الأحد، 300 شجرة زيتون في قرية تل جنوب غرب نابلس.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة: "إن مستوطني (حفاد جلعاد)، أطلقوا منطادا حراريا صوب أراضي قرية تل ما أدى لاحتراق 300 شجرة زيتون"، بحسب ما نقلته وكالة (وفا).
أحرق مستوطنون مساء اليوم الأحد، 300 شجرة زيتون في قرية تل جنوب غرب نابلس.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة: "إن مستوطني (حفاد جلعاد)، أطلقوا منطادا حراريا صوب أراضي قرية تل ما أدى لاحتراق 300 شجرة زيتون"، بحسب ما نقلته وكالة (وفا).
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