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شؤون فلسطينية

إطلاق نار قرب مستوطنة (مجدال عوز) جنوب بيت لحم ولا اصابات

إطلاق نار قرب مستوطنة (مجدال عوز) جنوب بيت لحم ولا اصابات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن عملية اطلاق وقعت مساء اليوم الأحد، بالقرب من مستوطنة (مجدال عوز) جنوب بيت لحم.

ونفى المتحدث، وقوع أي اصابات، كما لم يحدث أي ضرر، لافتا في الوقت ذاته إلى أن القوات الاسرائيلي تجري عملية مسح في المنطقة.

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