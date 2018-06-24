النتائج الأولية.. أردوغان يحصل على أعلى نسبة أصوات بانتخابات الرئاسة التركية

رام الله - دنيا الوطن

بدأت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية مساء الأحد، بالظهور، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وبدء عمليات الفرز في عموم المحافظات التركية.





وأظهرت النتائج الأولية بعد فرز 30% من صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة، تصدر الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان للنتائج بنسبة 58%، مقابل حصول مرشح المعارضة الرئيسي محرم إنجه على نسبة 27.5%، فيما حصلت مرشحة حزب الخير ميرال أكشنار على 7.5%.وأشارت نتائج الانتخابات البرلمانية بعد فرز 14.1% من صناديق الاقتراع، إلى تقدم تحالف أردوغان بنسبة 64%، مقابل 26.19 % للمعارضة، و7.77% للحزب الكردي.وبينت النتائج الأولية أن نسبة المشاركة وصلت إلى 87.2% بما إجماله 56.322.634 ناخباً، بعد فرز 62.442 صندوقاً من أصل 180.556.