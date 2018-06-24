شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية تكشف مستقبل قطاع غزة ضمن (صفقة القرن)

صحيفة إسرائيلية تكشف مستقبل قطاع غزة ضمن (صفقة القرن)
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، مساء الأحد، جزءاً من التحسينات المزمع تنفيذها لصالح سكان قطاع غزة، ضمن (صفقة القرن)، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، ستستثمر أموالها في شبه جزيرة سيناء، من خلال إنشاء منطقة تجارية حرة مع خمسة مشاريع صناعية كبيرة.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم التوافق على بناء منطقة صناعية في سيناء، سيتم توظيف ثلثي أهل غزة، وثلث من أهالي سيناء للعمل في تلك المنطقة.

وأضافت أنه سيتم إنشاء ميناء مصري غزي، تحت إشراف الأمن المصري، وكذلك محطة للطاقة الشمسية، وفي المستقبل سيتم إنشاء مطار، سيتولى المصريون إدارته.

يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، شهدت المنطقة اجتماعات مكثفة مع مبعوثين أمريكيين للشرق الأوسط، وقادة دول عربية، لمناقشة الخطة الأمريكية للسلام (صفقة القرن).

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