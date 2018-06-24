المنتدى الكندي العربي يكرّم مؤسس مدينة روابي لدوره في بناء المجتمع

يشار إلى أن المنتدى الكندي العربي "Caf of BC" هو منظمة غير ربحية تأسست عام 2012 لتشجيع الثقافة العربية وتدعيمها في المجتمع الكندي وخاصة كولومبيا البريطانية، وتعتبر أن حماية الحريات المدنية وحقوق الإنسان بالإضافة إلى تعزيز التسامح والشمولية أمر ذو أهمية قصوى ويرتكز عليه المجتمع، وتهتم ببناء مجتمع عربي قوي وحيوي ودائم من خلال رعاية القيم والممارسات والتقاليد التي تثري الثقافة العربية، وتطوير الحملات المجتمعية الواسعة، المؤتمرات والمناظرات الثقافية والتخطيط والمخصصات.







رام الله - دنيا الوطنكرم وفد من المنتدى الكندي العربي في كولومبيا البريطانية "Caf of BC" مؤسس مدينة روابي بشار المصري، تقديرا لدوره الإنساني في السلام والشمولية ودوره البارز في بناء المجتمع الفلسطيني، وجاء ذلك خلال زيارة الوفد إلى مدينة روابي، حيث سيكون هناك تكريم لعدد من الشخصيات ذات الدور المجتمعي في فلسطين.وضم الوفد رئيس المنتدى الكندي العربي يوسف بركات، الرئيس التنفيذي لشركة الشراء في فلسطين والمنسق المشارك في المنتدى الكندي العربي للكاريبي محمود خويص والرئيس التنفيذي لرابطة دراجو فلسطين ومن المشاركين في المنتدى العربي الكندي خالد قدورة.وقال بركات، إن هذا التكريم جاء لدور المصري في المجتمع، خاصة مع بناء مدينة روابي الأولى من نوعها في فلسطين بكل هذا التطور الذي يستحقه الشعب الفلسطيني، وما وفرته من فرص عمل للكثير من العائلات الفلسطينية، لتثبت قدرة الشعب في بناء مستقبله بما يلبي طموحاته، بالإضافة إلى دوره المجتمعي على مختلف الأصعدة، حيث يحقق بناؤها أحد أهداف المنتدى الذي يهتم بتطوير المجتمعات العربية وتعزيز ثقافاتها.وشكر المصري المنتدى الكندي العربي على هذه اللفتة، معتبرا أن دوره اتجاه بلاده وشعبه واجب على كل رجل أعمال وصانع قرار أن يقوم به، مؤكداً على أن مدينة روابي ستستمر في خلق المزيد من الفرص التي يستحقها الفلسطينيون على مختلف الأصعدة، لأن الشباب الفلسطيني يدا بيد قادر على بناء مجتمع قوي يعزز الثقافة العربية ويطورها بما يحقق مستقبلا مشرقا لفلسطين.