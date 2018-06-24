شؤون فلسطينية

إسرائيل تفرض إجراءات جديدة وعقوبات جماعية على مرضى غزة

إسرائيل تفرض إجراءات جديدة وعقوبات جماعية على مرضى غزة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تفرض  إجراءات جديدة يُضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تحول دون تمكين المرضى والمريضات الفلسطينيين من الوصول للمستشفيات خارج قطاع غزة، لتلقي العلاج المناسب.

وأكد المركز، في بيان صحفى "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد، أنه تلقى، خلال شهر يونيو/حزيران 2018م، في إطار تدخلاته القانونية لمساعدة المرضى، (4) مذكرات جوابية من قبل مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلي، تُفيد برفض السماح لأربعة (4) مريضات بالمرور عبر معبر بيت حانون "إيرز"، بذريعة صلة القرابة تربطهم بأعضاء في حركة حماس، وليس لارتكابهم مخالفة يعاقب عليها القانون.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت يوم الاثنين الموافق 15/1/2018م، قراراً بمنع أعضاء حركة حماس، أو أقربائهم/ن من الدرجة الأولى، من المرور عبر معبر بيت حانون، للعلاج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية أو المستشفيات الإسرائيلية.

وبين المركز أن هذا الإجراء تمييزاً عنصرياً يقوّض منظومة حقوق الإنسان، حيث يحظر حرمان أي إنسان من حقوقه على أساس تمييزي.

واستنكر المركز، هذا الإجراء الذي وصفه بالخطير باعتباره ينطوي على تهديد جدي لحياة المريضات والمرضى الفلسطينيي، ويرى أنه امتداداً لجملة الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق مرضى قطاع غزة ممن تُحَولهم وزارة الصحة الفلسطينية، إلى مستشفيات خارج قطاع غزة، لتلقي العلاج، كسياسة المماطلة والمنع والاعتقال والاستدعاء لإجراء مقابلات أمنية، في معبر بيت حانون.

كما بين مركز الميزان على أن هذا الإجراء الجديد، يُشكل أحد أنماط العقوبات الجماعية المحظورة بموجب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949م، التي تنص على عدم جواز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

وشدد على أن هذا الإجراء بالإضافة لكونه ينتهك أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان التي وردت نصاً في المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحظر التمييز على أي أساس كان، فإنه يُخالف الضمانات القانونية المُتعلقة بالحق في الصحة، خاصة ما ورد في المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يُشكل انتهاكاً للحق في حرية الحركة والتنقل المكفول بموجب المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي ختام التقرير طالب المركز المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة تكفل احترام دولة الاحتلال لالتزاماتها الناشئة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما يضمن تمكين المريضات والمرضى الفلسطينيين/ات من التمتع بحقهم في العلاج دون تمييز، والتزامها بوجوب تهيئة شروط ومتطلبات الصحة العامة، بموجب المادة (56) من اتفاقية جنيف الرابعة. كما يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أخبار ذات صلة

صحيفة إسرائيلية تكشف عن مستقبل قطاع غزة ضمن (صفقة القرن)

صحيفة إسرائيلية تكشف عن مستقبل قطاع غزة ضمن (صفقة القرن)

المنتدى الكندي العربي يكرّم مؤسس مدينة روابي لدوره في بناء المجتمع

المنتدى الكندي العربي يكرّم مؤسس مدينة روابي لدوره في بناء المجتمع

سلطة المياه وشركة &#34;جوال&#34; توقعان اتفاقية تفاهم

سلطة المياه وشركة "جوال" توقعان اتفاقية تفاهم

فيديو: اعتصام نسوي ضد سياسة تقليص مساعدات (أونروا) في غزة

فيديو: اعتصام نسوي ضد سياسة تقليص مساعدات (أونروا) في غزة

المالكي: الطرح الأمريكي عبارة عن وصفة إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية

المالكي: الطرح الأمريكي عبارة عن وصفة إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية

قصف إسرائيلي لنقطة رصد وسيارة شرق البريج

قصف إسرائيلي لنقطة رصد وسيارة شرق البريج

فيديو: سرايا القدس تعرض مشاهد من عملية &#34;الوفاء للشهداء&#34;

فيديو: سرايا القدس تعرض مشاهد من عملية "الوفاء للشهداء"

الأحمد: الحكومة وعدت بحل مشكلة الرواتب في غزة بشكل قاطع

الأحمد: الحكومة وعدت بحل مشكلة الرواتب في غزة بشكل قاطع

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

المنتدى الكندي العربي يكرّم مؤسس مدينة روابي لدوره في بناء المجتمع

المنتدى الكندي العربي يكرّم مؤسس مدينة روابي لدوره في بناء المجتمع

سلطة المياه وشركة &#34;جوال&#34; توقعان اتفاقية تفاهم

سلطة المياه وشركة "جوال" توقعان اتفاقية تفاهم

فيديو: اعتصام نسوي ضد سياسة تقليص مساعدات (أونروا) في غزة

فيديو: اعتصام نسوي ضد سياسة تقليص مساعدات (أونروا) في غزة

(مفزاك لايف): هبوط طائرة اضطرارياً في مستوطنة (روش هعاين) بمدينة المجدل

(مفزاك لايف): هبوط طائرة اضطرارياً في مستوطنة (روش هعاين) بمدينة المجدل

قوات الاحتلال تُطلق النار على شبان بالقرب من السياج شرقي خانيونس

قوات الاحتلال تُطلق النار على شبان بالقرب من السياج شرقي خانيونس

الخارجية تُدين التفجير الذي استهدف الرئيس الزيمبابوي

الخارجية تُدين التفجير الذي استهدف الرئيس الزيمبابوي

سلطات الاحتلال تمنع سفر 10 مواطنين على (معبر الكرامة)

سلطات الاحتلال تمنع سفر 10 مواطنين على (معبر الكرامة)

حكومة الاحتلال تُمول بمئات آلاف الشواكل مزارع يهودية غير قانونية بالضفة

حكومة الاحتلال تُمول بمئات آلاف الشواكل مزارع يهودية غير قانونية بالضفة

منوعات

بعد ملابس &#34;لوشي&#34; الفاضحة.. قناة &#34;سودانية 24&#34; تتخذ هذا الإجراء

بعد ملابس "لوشي" الفاضحة.. قناة "سودانية 24" تتخذ هذا الإجراء

وعد تغضب مٌواطناتها السعوديات بنصائحها عن الملابس المحتشمة والقيادة

وعد تغضب مٌواطناتها السعوديات بنصائحها عن الملابس المحتشمة والقيادة

أبناء وأحفاد النجوم يُكملون المسيرة ويخطفون الأنظار على شاشة رمضان

أبناء وأحفاد النجوم يُكملون المسيرة ويخطفون الأنظار على شاشة رمضان

هل أحب فارس رحومة هيفاء وهبي حقاً خارج المسلسل؟

هل أحب فارس رحومة هيفاء وهبي حقاً خارج المسلسل؟

هذا ما فعله محمد عبده بـ&#34;بنات الرياض&#34;... وجمهور الرجال &#34;يعترض&#34;

هذا ما فعله محمد عبده بـ"بنات الرياض"... وجمهور الرجال "يعترض"

مقتل فنانة تركية بالرصاص في ملهى ليلي

مقتل فنانة تركية بالرصاص في ملهى ليلي

انتشار خبر وفاة &#34;أم محمود&#34; كالنار في الهشيم ومكتبها يُوضح

انتشار خبر وفاة "أم محمود" كالنار في الهشيم ومكتبها يُوضح

هل حقاً نصبت نرمين الفقي على ثري خليجي؟ إليكم الحكم النهائي

هل حقاً نصبت نرمين الفقي على ثري خليجي؟ إليكم الحكم النهائي

ميريهان حسين: &#34;أنا أجمل من كيم كارداشيان&#34;

ميريهان حسين: "أنا أجمل من كيم كارداشيان"

نجمتا أفلام إباحية اعتديتا بالضرب على شرطي في دبي وشتمتا النساء العربيات

نجمتا أفلام إباحية اعتديتا بالضرب على شرطي في دبي وشتمتا النساء العربيات

عربي

تطهير الحسكة السورية بالكامل من عناصر تنظيم الدولة

تطهير الحسكة السورية بالكامل من عناصر تنظيم الدولة

مئات القتلى من الحوثيين في معركة الحديدة

مئات القتلى من الحوثيين في معركة الحديدة

قوات (سوريا الديمقراطية) تُعلن حالة الطوارئ في الرقة السورية

قوات (سوريا الديمقراطية) تُعلن حالة الطوارئ في الرقة السورية

تحالف تاريخي بين الصدر والعبادي في مجلس النواب العراقي

تحالف تاريخي بين الصدر والعبادي في مجلس النواب العراقي