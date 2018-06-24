المالكي: الطرح الأمريكي عبارة عن وصفة إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية

ثمن وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، عالياً المواقف العربية المبدئية والثابتة الداعمة لقضية شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، والرافضة للمشاريع والمؤامرات المشبوهة التي تهدف الى النيل من قضية العرب الاولى وتصفيتها.







وخص الوزير د. المالكي بالذكر المواقف المُشرفة والشُجاعة لجمهورية مصر العربية وقيادتها برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني، والمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، والدول العربية وقياداتها كافة، التي تساند حقوق شعبنا وتدعم الموقف الفلسطيني في جميع المحافل والمناسبات، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها قضية شعبنا وما تتعرض له من مؤامرات ومخططات أمريكية إسرائيلية هادفة الى تصفية القضية الفلسطينية.







وأضاف الوزير د. المالكي أن هذه المواقف العروبية المبدئية والثابتة تؤكد من جديد على أهمية الدور العربي الجامع الملتزم بقرارات القمم العربية المختلفة في مواجهة جميع المخططات الرامية الى اطالة أمد الإحتلال وتهميش القضية الفلسطينية وتصفيتها.







وقال الوزير د. المالكي: هذه المواقف المُشرفة تُعتبر دليلاً واضحاً على كذب وخداع الإدعاءات الإسرائيلية الأمريكية بخصوص الموقف العربي من القضية الفلسطينية، ومحاولة شيطنته، وإحداث وقيعة في الصف العربي الموحد اتجاه القضية الفلسطينية بصفتها قضية العرب المركزية، مضيفا أن الموقف المصري الذي عبر عنه وزير الخارجية سامح شكري يؤكد رفض مصر لكافة العروض التي تنتقص من المبادرة العربية كحل منصف للصراع العربي الاسرائيلي، وكذلك الموقف الأردني الذي عبر عنه مراراً وزير الخارجية أيمن الصفدي، معلناً تمسك الأردن بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، هذا بالاضافة الى الموقف السعودي الذي عبر عنه وزير الخارجية عادل الجبير بتأكيده أن دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي ثوابت عربية لا تتزحزح، وتجميل صفقة القرن لا يخصنا فإما حل عادل أو لا حل.







وأكد الوزير د. المالكي أن الطرح الأمريكي المُنحاز بشكل أعمى للإحتلال عبارة عن "وصفة" إسرائيلية بإمتياز لدفن القضية الفلسطينية والالتفاف عليها وإزاحتها عن سلم الإهتمامات الإقليمية والدولية.

رام الله - دنيا الوطنوشدد الوزير د. المالكي أن الموقف العربي الصلب يكشف حجم المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية التي تُحاك في الخفاء تحت ما تُسمى بـ (صفقة القرن)، وحقيقة أنها محاولة لشرعنة الإحتلال وتأبيده عبر شطب قضايا الحل النهائي التفاوضية الواحدة تلو الأخرى وإسقاطها من المفاوضات تباعاً، مؤكداً حتمية فشل ما تحاول واشنطن الترويج له وتسويقه من مخططات ومؤامرات لتصفية القضية الفلسطينية.