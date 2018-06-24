فيديو: سرايا القدس تعرض مشاهد من عملية "الوفاء للشهداء"

رام الله - دنيا الوطنعرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، مشاهد لقصفها المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، ضمن العملية التي أطلقت عليها عملية "الوفاء للشهداء".وشهد الفيديو الذي بثته فضائية فلسطين اليوم، مشاهد عن عملية الوفاء للشهداء، ولقاءات مع قيادات في سرايا القدس تحدثوا خلالها عن العملية.وأكدت سرايا القدس، أن عملية "الوفاء للشهداء" نموذجاً مصغراً لما تمتلكه من امكانات لإيلام الاحتلال في عمقه بدقة، كاشفة النقاب عن خيارات أخرى أعدتها قيادة سرايا القدس لمواجهة إي غطرسة إسرائيلية بحق شعبنا.