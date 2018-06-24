شؤون فلسطينية

الأحمد: الحكومة وعدت بحل مشكلة الرواتب في غزة بشكل قاطع

الأحمد: الحكومة وعدت بحل مشكلة الرواتب في غزة بشكل قاطع
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن حكومة الوفاق الوطني وعدّت حركته بشكل قاطع خلال لقاء عقد بينهما قبل عطلة عيد الفطر، بحل مشكلة رواتب موظفي غزة قبل صرفها هذا الشهر للجميع.

وأضاف الأحمد، في تصريح لإذاعة (القدس) المحلية، الأحد: "نحن أبناء شعب واحد، ولا فرق بين موظف في غزة ورام الله"، معربًا عن أمله بأن تلتزم الحكومة بصرف الرواتب.

وفي رده على سؤال حول إمكانية صرف الرواتب للموظفين في غزة كاملة هذا الشهر، ردّ الأحمد قائلًا: "لم ندخل في التفاصيل، لكننا رفضنا مبدأ صرف 50% من الراتب، كما أننا نأمل أن يكون راتب الموظفين كاملًا، وأن تدفع الاستقطاعات القديمة أيضًا (30%)".

وأشار إلى أن حركته ستتابع موضوع رواتب الموظفين في غزة؛ "حتى ينتهي تماماً"، مؤكداً أنه سيجري اتصال بوزير المالية شكري بشارة لمتابعة الموضوع.

وقال: "لن أقبل إلا بدفع الرواتب، وأنا ملتزم بهذه المسألة المهمة جداً، نحن نناضل في سبيل كرامتنا وإنهاء الاحتلال، والانتفاض في وجه الانقسام أهم من الرواتب"، مشيرًا إلى أن حماس "تحاول استغلال آلام ومشاكل الناس".

ووجه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حديثه لأهالي غزة قائلًا : "مستعد أن أدافع عن أي فلسطيني من غزة، حتى النخاع، ولا أهاب من أحد".

وفي سياقٍ آخر، كشف الأحمد، أن 67% من موازنة السلطة الفلسطينية تعتمد على ضرائب الضفة الغربية، لافتًا إلى أنه "لا يوجد ضرائب من غزة كون حماس تأخذها"، حسب قوله.

وأشار الأحمد إلى أن دولة قطر لا تدفع شيئاً للسلطة منذ الانقسام الفلسطيني رغم مقررات القمم العربية، وكذلك الإمارات متوقفة منذ سنوات.

 


أخبار ذات صلة

صحيفة إسرائيلية تكشف عن مستقبل قطاع غزة ضمن (صفقة القرن)

صحيفة إسرائيلية تكشف عن مستقبل قطاع غزة ضمن (صفقة القرن)

المنتدى الكندي العربي يكرّم مؤسس مدينة روابي لدوره في بناء المجتمع

المنتدى الكندي العربي يكرّم مؤسس مدينة روابي لدوره في بناء المجتمع

إسرائيل تفرض إجراءات جديدة وعقوبات جماعية على مرضى غزة

إسرائيل تفرض إجراءات جديدة وعقوبات جماعية على مرضى غزة

سلطة المياه وشركة &#34;جوال&#34; توقعان اتفاقية تفاهم

سلطة المياه وشركة "جوال" توقعان اتفاقية تفاهم

فيديو: اعتصام نسوي ضد سياسة تقليص مساعدات (أونروا) في غزة

فيديو: اعتصام نسوي ضد سياسة تقليص مساعدات (أونروا) في غزة

المالكي: الطرح الأمريكي عبارة عن وصفة إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية

المالكي: الطرح الأمريكي عبارة عن وصفة إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية

قصف إسرائيلي لنقطة رصد وسيارة شرق البريج

قصف إسرائيلي لنقطة رصد وسيارة شرق البريج

فيديو: سرايا القدس تعرض مشاهد من عملية &#34;الوفاء للشهداء&#34;

فيديو: سرايا القدس تعرض مشاهد من عملية "الوفاء للشهداء"

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

المنتدى الكندي العربي يكرّم مؤسس مدينة روابي لدوره في بناء المجتمع

المنتدى الكندي العربي يكرّم مؤسس مدينة روابي لدوره في بناء المجتمع

سلطة المياه وشركة &#34;جوال&#34; توقعان اتفاقية تفاهم

سلطة المياه وشركة "جوال" توقعان اتفاقية تفاهم

فيديو: اعتصام نسوي ضد سياسة تقليص مساعدات (أونروا) في غزة

فيديو: اعتصام نسوي ضد سياسة تقليص مساعدات (أونروا) في غزة

(مفزاك لايف): هبوط طائرة اضطرارياً في مستوطنة (روش هعاين) بمدينة المجدل

(مفزاك لايف): هبوط طائرة اضطرارياً في مستوطنة (روش هعاين) بمدينة المجدل

قوات الاحتلال تُطلق النار على شبان بالقرب من السياج شرقي خانيونس

قوات الاحتلال تُطلق النار على شبان بالقرب من السياج شرقي خانيونس

الخارجية تُدين التفجير الذي استهدف الرئيس الزيمبابوي

الخارجية تُدين التفجير الذي استهدف الرئيس الزيمبابوي

سلطات الاحتلال تمنع سفر 10 مواطنين على (معبر الكرامة)

سلطات الاحتلال تمنع سفر 10 مواطنين على (معبر الكرامة)

حكومة الاحتلال تُمول بمئات آلاف الشواكل مزارع يهودية غير قانونية بالضفة

حكومة الاحتلال تُمول بمئات آلاف الشواكل مزارع يهودية غير قانونية بالضفة

منوعات

بعد ملابس &#34;لوشي&#34; الفاضحة.. قناة &#34;سودانية 24&#34; تتخذ هذا الإجراء

بعد ملابس "لوشي" الفاضحة.. قناة "سودانية 24" تتخذ هذا الإجراء

وعد تغضب مٌواطناتها السعوديات بنصائحها عن الملابس المحتشمة والقيادة

وعد تغضب مٌواطناتها السعوديات بنصائحها عن الملابس المحتشمة والقيادة

أبناء وأحفاد النجوم يُكملون المسيرة ويخطفون الأنظار على شاشة رمضان

أبناء وأحفاد النجوم يُكملون المسيرة ويخطفون الأنظار على شاشة رمضان

هل أحب فارس رحومة هيفاء وهبي حقاً خارج المسلسل؟

هل أحب فارس رحومة هيفاء وهبي حقاً خارج المسلسل؟

هذا ما فعله محمد عبده بـ&#34;بنات الرياض&#34;... وجمهور الرجال &#34;يعترض&#34;

هذا ما فعله محمد عبده بـ"بنات الرياض"... وجمهور الرجال "يعترض"

مقتل فنانة تركية بالرصاص في ملهى ليلي

مقتل فنانة تركية بالرصاص في ملهى ليلي

انتشار خبر وفاة &#34;أم محمود&#34; كالنار في الهشيم ومكتبها يُوضح

انتشار خبر وفاة "أم محمود" كالنار في الهشيم ومكتبها يُوضح

هل حقاً نصبت نرمين الفقي على ثري خليجي؟ إليكم الحكم النهائي

هل حقاً نصبت نرمين الفقي على ثري خليجي؟ إليكم الحكم النهائي

ميريهان حسين: &#34;أنا أجمل من كيم كارداشيان&#34;

ميريهان حسين: "أنا أجمل من كيم كارداشيان"

نجمتا أفلام إباحية اعتديتا بالضرب على شرطي في دبي وشتمتا النساء العربيات

نجمتا أفلام إباحية اعتديتا بالضرب على شرطي في دبي وشتمتا النساء العربيات

عربي

تطهير الحسكة السورية بالكامل من عناصر تنظيم الدولة

تطهير الحسكة السورية بالكامل من عناصر تنظيم الدولة

مئات القتلى من الحوثيين في معركة الحديدة

مئات القتلى من الحوثيين في معركة الحديدة

قوات (سوريا الديمقراطية) تُعلن حالة الطوارئ في الرقة السورية

قوات (سوريا الديمقراطية) تُعلن حالة الطوارئ في الرقة السورية

تحالف تاريخي بين الصدر والعبادي في مجلس النواب العراقي

تحالف تاريخي بين الصدر والعبادي في مجلس النواب العراقي