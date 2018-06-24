الأحمد: الحكومة وعدت بحل مشكلة الرواتب في غزة بشكل قاطع

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن حكومة الوفاق الوطني وعدّت حركته بشكل قاطع خلال لقاء عقد بينهما قبل عطلة عيد الفطر، بحل مشكلة رواتب موظفي غزة قبل صرفها هذا الشهر للجميع.



وفي سياقٍ آخر، كشف الأحمد، أن 67% من موازنة السلطة الفلسطينية تعتمد على ضرائب الضفة الغربية، لافتًا إلى أنه "لا يوجد ضرائب من غزة كون حماس تأخذها"، حسب قوله.





وأشار الأحمد إلى أن دولة قطر لا تدفع شيئاً للسلطة منذ الانقسام الفلسطيني رغم مقررات القمم العربية، وكذلك الإمارات متوقفة منذ سنوات.









وأضاف الأحمد، في تصريح لإذاعة (القدس) المحلية، الأحد: "نحن أبناء شعب واحد، ولا فرق بين موظف في غزة ورام الله"، معربًا عن أمله بأن تلتزم الحكومة بصرف الرواتب.وفي رده على سؤال حول إمكانية صرف الرواتب للموظفين في غزة كاملة هذا الشهر، ردّ الأحمد قائلًا: "لم ندخل في التفاصيل، لكننا رفضنا مبدأ صرف 50% من الراتب، كما أننا نأمل أن يكون راتب الموظفين كاملًا، وأن تدفع الاستقطاعات القديمة أيضًا (30%)".وأشار إلى أن حركته ستتابع موضوع رواتب الموظفين في غزة؛ "حتى ينتهي تماماً"، مؤكداً أنه سيجري اتصال بوزير المالية شكري بشارة لمتابعة الموضوع.وقال: "لن أقبل إلا بدفع الرواتب، وأنا ملتزم بهذه المسألة المهمة جداً، نحن نناضل في سبيل كرامتنا وإنهاء الاحتلال، والانتفاض في وجه الانقسام أهم من الرواتب"، مشيرًا إلى أن حماس "تحاول استغلال آلام ومشاكل الناس".ووجه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حديثه لأهالي غزة قائلًا : "مستعد أن أدافع عن أي فلسطيني من غزة، حتى النخاع، ولا أهاب من أحد".