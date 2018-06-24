(مفزاك لايف): هبوط طائرة اضطرارياً في مستوطنة (روش هعاين) بمدينة المجدل
رام الله - دنيا الوطن
اعلن موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي أن مروحية عسكرية هبطت بشكل اضطراري اليوم الأحد، في منطقة مفتوحة بمستوطنة (روش هعاين) قرب قرية كفر قاسم.
ونفى الموقع ذاته، أن حادثة الهبوط لم يسفر عن وقوع خسائر أو أضرار.
اعلن موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي أن مروحية عسكرية هبطت بشكل اضطراري اليوم الأحد، في منطقة مفتوحة بمستوطنة (روش هعاين) قرب قرية كفر قاسم.
ونفى الموقع ذاته، أن حادثة الهبوط لم يسفر عن وقوع خسائر أو أضرار.
التعليقات