(مفزاك لايف): هبوط طائرة اضطرارياً في مستوطنة (روش هعاين) بمدينة المجدل

رام الله - دنيا الوطناعلن موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي أن مروحية عسكرية هبطت بشكل اضطراري اليوم الأحد، في منطقة مفتوحة بمستوطنة (روش هعاين) قرب قرية كفر قاسم.ونفى الموقع ذاته، أن حادثة الهبوط لم يسفر عن وقوع خسائر أو أضرار.