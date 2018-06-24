اجتماع للجنة التنفيذية غداً لبحث عقد المجلس المركزي

رام الله - دنيا الوطنقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن الولايات المتحدة، فشلت في الترويج لـ (صفقة القرن) عبر ما يُسمى الحل الإقليمي، وقد استمع مبعوثا ترامب إلى المنطقة من الدول العربية لموقف واضح بضرورة حل الدولتين، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية.وحول تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، قال أبو يوسف لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح الأحد: إن الامر قيد المتابعة، خاصة وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحتاج ثلاثة أشهر للخروج بموقف واضح حيال كل الإجراءات ذات العلاقة.إلى ذلك، نفى أبو يوسف تحديد موعد اجتماع المجلس المركزي، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غداً، سيبحث هذا الموضوع، بالإضافة إلى عدد من الملفات المهمة.