نتنياهو: بلغاريا قررت افتتاح قنصلية فخرية لها بالقدس

رام الله - دنيا الوطنترجمة خاصةأعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن بلغاريا، قررت افتتاح قنصلية فخرية في القدس.جاء ذلك، خلال المحادثات التي جمعت نتنياهو وحكومته مع وفد الإدارة الأمريكية لعملية السلام برئاسة جاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجيسون جرينبلات مبعوثه الخاص.وأوضح نتنياهو، أن رئيس الوزراء البلغاري كولكوف بوريسوف أبلغه بأنه سيفتتح قنصلية فخرية لبلاده في مدينة القدس، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.وقال نتنياهو: "أوضح لي أن القنصل، أنه لن يتعامل فقط مع الشؤون البلغارية في القدس، ولكن أيضاً مع شؤون بلغاريا في جميع أنحاء دولة إسرائيل، وقد أخبرته أن هذه خطوة مرحب بها، آمل أن تؤدي إلى فتح السفارة البلغارية الرسمية، والكامل في القدس".وأضاف نتنياهو: "إن كل دول العالم يجب أن تفهم أن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل".وكان نتنياهو قد أجرى اجتماعين مهمين مع جاريد كوشنر وجايسون غرينبلات؛ لمناقشة عملية السلام والقضايا الإقليمية، لافتاً إلى أنه كان التركيز بشكل خاص على الوضع في غزة.وقال نتنياهو: "كان هناك دعم كامل لوجهات النظر وأفعالنا لضمان أمن دولة إسرائيل ومواطنيها، والأمن المجتمعات المحيطة بقطاع غزة، التصريحات التي أدلى بها علنا ​​ممثلو الإدارة الأمريكية ".وتابع: "لقد عبرت عن بالغ التقدير للرئيس ترامب، ووزير الخارجية بومبيو والسفير هايلي على الدعم القوي والمستمر في الأمم المتحدة، وهو أمر مثير للإعجاب حقاً".