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شؤون فلسطينية

حماس: ميلادينوف مُنحاز للاحتلال وعليه مراجعة موقفه

حماس: ميلادينوف مُنحاز للاحتلال وعليه مراجعة موقفه
رام الله - دنيا الوطن
قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة (حماس): "للأسف الشديد فقد كان نيكولاي ميلادينوف، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في غزة، منحازاً بشكل كامل للاحتلال على حساب حق الشعب الفلسطيني وآلامه ومعاناته"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأكد برهوم في تصريحات صحفية له اليوم، الأحد، أن منسق الأمم المتحدة، جافى القانون الدولي في كثير مما ذكر، حول الأوضاع في غزة، والذي يفترض أنه يمثله، منوهاً إلى أن القانون الدولي يمنح الشعوب المحتلة الحق في التظاهر والتعبير عن رأيها ومقاومة المحتل حتى تنال حريتها.

واعتبر برهوم، أن استمرار ميلادينوف في هذا الموقف المنحاز للاحتلال رغم جرائمه اليومية، التي يمكن أن ترتقي لجرائم حرب أو لجرائم ضد الإنسانية، وفي مقدمتها الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً، لا يساعد في تأدية دوره المطلوب كمبعوث خاص للسلام في الشرق الأوسط.

وطالب برهوم ميلادينوف مراجعة هذه المواقف، والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني وضحايا الاحتلال، والوقوف إلى جانبهم ودعمهم واحترام حقوقهم القانونية والمشروعة، بدلاً من اصطناع الحيادية.

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