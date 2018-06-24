تطهير الحسكة السورية بالكامل من عناصر تنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تطهير محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا بالكامل من عناصر تنظيم الدولة.ونقلت وكالة (فرانس برس) عن مصطفى بالي، مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، في وقت متأخر من أمس السبت، قوله: "لم يعد هناك وجود لتنظيم الدولة في الحسكة"، مضيفاً: "تم تحرير محافظة الحسكة بشكل كامل لأول مرة منذ 2013".وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات سوريا الديمقراطية، انتهت من عمليات التمشيط في ثلاث نقاط في محافظة الحسكة، كان تنظيم الدولة متمركزاً فيها"، وأن المحافظة أصبحت خالية بشكل كامل من أي وجود لتنظيم الدولة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وسيطرت (قسد)، وهي ائتلاف من المقاتلين الأكراد والعرب المدعومين من التحالف، الذي تقوده واشنطن على مساحات شاسعة من شمال سوريا وشرقها منذ 2015.وفي الأول من أيار/ مايو، أعلنت (قسد) إطلاق المرحلة النهائية من هجومها على تنظيم الدولة في شرق البلاد.