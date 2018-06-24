صور: جماهير خانيونس تُودع جثمان الشهيد أبو خاطر لمثواه الأخير

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم، الأحد، جثمان الشهيد أسامة خليل أبو خاطر (29 عاماً) إلى مثواه الأخير.وكان الشاب أبو خاطر، قد استشهد متأثراً بجراح أصيب بها في البطن، برصاص الاحتلال، خلال مشاركته في مسيرات العودة أول أمس الجمعة، والتي حملت اسم (جمعة الوفاء للجرحى).