قوات (سوريا الديمقراطية) تُعلن حالة الطوارئ في الرقة السورية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الأحد، فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال، في أرجاء مدينة الرقة، الواقعة شمالي سوريا.وقالت (قسد) التي يغلب على قواتها النسيج الكردي، ومدعومة من الولايات المتحدة: إن "الجهاز الاستخباراتي العامل ضمن المنظومة الأمنية لقواتنا، تمكن من الحصول على معلومات تفيد بدخول مجموعات مسلحة تعمل لصالح تنظيم الدولة، وممولة من بعض الأجندات، إلى مدينة الرقة بصدد تنفيذ هجمات تخل بالأمن والاستقرار العام"، بحسب ما نقلت (سكاي نيوز).وأضافت: أنه تم نشر القوات في أرجاء المدينة، بالإضافة لمداخلها ومخارجها، لصد أي هجمات متوقعة وكتدابير احترازية، لضمان سلامة الأهالي وحماية المدينة، معلنة أن حالة الطوارئ، وحظر التجوال في المدينة، ستستمر من فجر الأحد، وحتى فجر الثلاثاء المقبل.