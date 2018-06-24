وزير الخارجية الأمريكي: عندما نتحدث مع العرب والإسرائيليين نشعر أنهم إلى جوارنا

رام الله - دنيا الوطننفى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، وجود خلافات بين بلاده والدول العربية وإسرائيل، بخصوص ملف إيران النووي.وقال بومبيو: لا خلافات ما بين حلفاء الولايات المتحدة بشأن ايران، مضيفًا: "عندما نتحدث مع العرب والإسرائيلين، فإننا نشعر بأنهم إلى جوار واشنطن".وأضاف: أن الأوروبيين يفهمون التهديد الذى تمثله إيران رغم الاختلاف معهم بشأن خطة العمل المشتركة، بحسب صحيفة (القدس العربي).