وزير الخارجية الأمريكي: عندما نتحدث مع العرب والإسرائيليين نشعر أنهم إلى جوارنا
رام الله - دنيا الوطن
نفى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، وجود خلافات بين بلاده والدول العربية وإسرائيل، بخصوص ملف إيران النووي.
وقال بومبيو: لا خلافات ما بين حلفاء الولايات المتحدة بشأن ايران، مضيفًا: "عندما نتحدث مع العرب والإسرائيلين، فإننا نشعر بأنهم إلى جوار واشنطن".
وأضاف: أن الأوروبيين يفهمون التهديد الذى تمثله إيران رغم الاختلاف معهم بشأن خطة العمل المشتركة، بحسب صحيفة (القدس العربي).
نفى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، وجود خلافات بين بلاده والدول العربية وإسرائيل، بخصوص ملف إيران النووي.
وقال بومبيو: لا خلافات ما بين حلفاء الولايات المتحدة بشأن ايران، مضيفًا: "عندما نتحدث مع العرب والإسرائيلين، فإننا نشعر بأنهم إلى جوار واشنطن".
وأضاف: أن الأوروبيين يفهمون التهديد الذى تمثله إيران رغم الاختلاف معهم بشأن خطة العمل المشتركة، بحسب صحيفة (القدس العربي).
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