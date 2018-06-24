بومبيو يُهدد إيران باستخدام القوة

رام الله - دنيا الوطنهدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، باستخدام القوة ضد إيران، بسبب الملف النووي، حيث قال في مقابلة بثتها قناة (إم.إس.إن.بي.سي): إنه يأمل ألا تضطر الولايات المتحدة لاستخدام القوة ضد إيران، إذا استمرت في مسارها النووي.وأضاف بومبيو: أنه يتمنى أن يدرك قادة طهران، أنهم إذا قرروا تكثيف برنامج القدرات النووية، فإن غضب العالم سيقع عليهم، مهما كانت القرارات التى تتخذها الدول الأخرى بشأن البقاء في خطة العمل المشتركة، لافتًا إلى أن الإيرانيين يفهمون أن بداية التحرك نحو برنامج الأسلحة النووية، لن يكون مقبولاً من جميع العالم، وأن الأمور ستنتهى إلى طريق غير معلوم.وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، مفهومه حول غضب العالم أجمع قائلاً: إنه لا يريد أن يتشابك هذا المفهوم مع العمل العسكري، وإن غضب العالم يعني الازدراء الأخلاقي والقوة الاقتصادية، أنا لا أتحدث عن عمل عسكري، ونحن نأمل ألا يكون هذا الحال ابداً، ولكن بومبيو، أكد في نفس الوقت على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان واضحاً للغاية بقوله: إن إيران لن تحصل على سلاح نووي.