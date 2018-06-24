الخارجية تُدين التفجير الذي استهدف الرئيس الزيمبابوي

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين، التفجير الذي استهدف بالأمس الرئيس الزيمبابوي منانجاجوا، والذي أدى إلى إصابة نائب الرئيس وزوجته بجروح طفيفة، وترى فيه عدواناً صارخاً على الديمقراطية والسلم الأهلي في زيمبابوي الصديقة.وأكدت الخارجية على وقوف دولة فلسطين الدائم إلى جانب جمهورية زيمبابوي الصديقة، فإنها على ثقة بقدرة زيمبابوي رئيساً وحكومة وشعباً على الخروج من هذه المحنة أكثر قوة وتماسكاًواستقراراً.