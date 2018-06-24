شؤون فلسطينية

الخارجية تُدين التفجير الذي استهدف الرئيس الزيمبابوي

الخارجية تُدين التفجير الذي استهدف الرئيس الزيمبابوي
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، التفجير الذي استهدف بالأمس الرئيس الزيمبابوي منانجاجوا، والذي أدى إلى إصابة نائب الرئيس وزوجته بجروح طفيفة، وترى فيه عدواناً صارخاً على الديمقراطية والسلم الأهلي في زيمبابوي الصديقة.

وأكدت الخارجية على وقوف دولة فلسطين الدائم إلى جانب جمهورية زيمبابوي الصديقة، فإنها على ثقة بقدرة زيمبابوي رئيساً وحكومة وشعباً على الخروج من هذه المحنة أكثر قوة وتماسكاً
واستقراراً.

أخبار ذات صلة

القواسمي: أُبلغنا أن مصر لن تتعامل مع أي حزب انقلب على الشرعية بغزة

القواسمي: أُبلغنا أن مصر لن تتعامل مع أي حزب انقلب على الشرعية بغزة

سلطات الاحتلال تمنع سفر 10 مواطنين على (معبر الكرامة)

سلطات الاحتلال تمنع سفر 10 مواطنين على (معبر الكرامة)

حكومة الاحتلال تُمول بمئات آلاف الشواكل مزارع يهودية غير قانونية بالضفة

حكومة الاحتلال تُمول بمئات آلاف الشواكل مزارع يهودية غير قانونية بالضفة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان في بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان في بيت لحم

كوشنر: إذا لم يكن أبو مازن مستعداً للنقاش فسننشُر (صفقة القرن) بشكل علني

كوشنر: إذا لم يكن أبو مازن مستعداً للنقاش فسننشُر (صفقة القرن) بشكل علني

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين بالضفة فجر اليوم

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين بالضفة فجر اليوم

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الأحد: أجواء صافية ومعتدلة ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي

الأحد: أجواء صافية ومعتدلة ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الخارجية تُدين التفجير الذي استهدف الرئيس الزيمبابوي

الخارجية تُدين التفجير الذي استهدف الرئيس الزيمبابوي

سلطات الاحتلال تمنع سفر 10 مواطنين على (معبر الكرامة)

سلطات الاحتلال تمنع سفر 10 مواطنين على (معبر الكرامة)

حكومة الاحتلال تُمول بمئات آلاف الشواكل مزارع يهودية غير قانونية بالضفة

حكومة الاحتلال تُمول بمئات آلاف الشواكل مزارع يهودية غير قانونية بالضفة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان في بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان في بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين بالضفة فجر اليوم

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين بالضفة فجر اليوم

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الأحد: أجواء صافية ومعتدلة ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي

الأحد: أجواء صافية ومعتدلة ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي

الرجوب ومرعي يتوجان هلال القدس بطلًا لكأس دولة فلسطين 2018

الرجوب ومرعي يتوجان هلال القدس بطلًا لكأس دولة فلسطين 2018

منوعات

هل أحب فارس رحومة هيفاء وهبي حقاً خارج المسلسل؟

هل أحب فارس رحومة هيفاء وهبي حقاً خارج المسلسل؟

هذا ما فعله محمد عبده بـ&#34;بنات الرياض&#34;... وجمهور الرجال &#34;يعترض&#34;

هذا ما فعله محمد عبده بـ"بنات الرياض"... وجمهور الرجال "يعترض"

مقتل فنانة تركية بالرصاص في ملهى ليلي

مقتل فنانة تركية بالرصاص في ملهى ليلي

انتشار خبر وفاة &#34;أم محمود&#34; كالنار في الهشيم ومكتبها يُوضح

انتشار خبر وفاة "أم محمود" كالنار في الهشيم ومكتبها يُوضح

هل حقاً نصبت نرمين الفقي على ثري خليجي؟ إليكم الحكم النهائي

هل حقاً نصبت نرمين الفقي على ثري خليجي؟ إليكم الحكم النهائي

ميريهان حسين: &#34;أنا أجمل من كيم كارداشيان&#34;

ميريهان حسين: "أنا أجمل من كيم كارداشيان"

نجمتا أفلام إباحية اعتديتا بالضرب على شرطي في دبي وشتمتا النساء العربيات

نجمتا أفلام إباحية اعتديتا بالضرب على شرطي في دبي وشتمتا النساء العربيات

عدو أحلام الجديد.. وائل جسار يرد الصاع صاعين بعد تصريحها الناري

عدو أحلام الجديد.. وائل جسار يرد الصاع صاعين بعد تصريحها الناري

شاب يُهدد ماجدة الرومي بالقتل في حال شاركت بهذا المهرجان

شاب يُهدد ماجدة الرومي بالقتل في حال شاركت بهذا المهرجان

هذه الطفلة أصبحت فنانة عراقية شهيرة

هذه الطفلة أصبحت فنانة عراقية شهيرة

عربي

مئات القتلى من الحوثيين في معركة الحديدة

مئات القتلى من الحوثيين في معركة الحديدة

قوات (سوريا الديمقراطية) تُعلن حالة الطوارئ في الرقة السورية

قوات (سوريا الديمقراطية) تُعلن حالة الطوارئ في الرقة السورية

تحالف تاريخي بين الصدر والعبادي في مجلس النواب العراقي

تحالف تاريخي بين الصدر والعبادي في مجلس النواب العراقي

البحرين تدفع أكثر من مليار دولار لشراء مقاتلات &#34;إف-16&#34; من أمريكا

البحرين تدفع أكثر من مليار دولار لشراء مقاتلات "إف-16" من أمريكا