دولي

زيارة الأمير ويليام كانت ستسبب بأزمة دبلوماسية بين بريطانيا وإسرائيل

زيارة الأمير ويليام كانت ستسبب بأزمة دبلوماسية بين بريطانيا وإسرائيل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن زيارة الأمير ويليام إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، تكاد تسبب أزمة دبلوماسية قبل وصوله المنتظر إلى المنطقة اليوم.

 وسيكون الأمير ويليام، أول شخص من العائلة الملكية البريطانية يزور إسرائيل بشكل رسمي، كجزء من جولة إقليمية، ستبدأ في الأردن، ومن المتوقع وصول الأمير إلى عمان، اليوم، حيث سيتم استقباله في المطار من قبل ولي العهد الأمير حسين، بسبب تواجد الملك عبد الله في واشنطن، وفي ساعات السماء، سيغادر عمان قادمًا إلى إسرائيل.

وقد أثارت زيارة الأمير إلى الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية عدة حوادث دبلوماسية قبل أن تبدأ، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن زيارته، والذي استخدمت فيه بريطانيا مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وبعد الاستياء في إسرائيل، غيرت السفارة البريطانية في إسرائيل صيغة الإعلان وقالت إن "دوق كامبريدج سيزور المملكة الأردنية، إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وسيصل الأمير إلى رام الله، يوم الأربعاء، بعد يومين في إسرائيل، وسيجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويتوقع أن يتناول طعام العشاء على مائدته.

وكان أبو مازن، قد صرح عشية الزيارة أنه يرحب بهذه الزيارة المهمة، مضيفاً: "أنا وشعب فلسطين كله نأمل بأن تسهم الزيارة في تدعيم الصداقة الطويلة بين الشعب الفلسطيني والأمة البريطانية".

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