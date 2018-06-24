تحالف تاريخي بين الصدر والعبادي في مجلس النواب العراقي

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ومقتدي الصدر زعيم التيار الصدري، عن تحالف بين كتلتيهما لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان العراقي.وقال العبادي: إن "اتفاقاً جرى على تشكيل تحالف عابر للطائفية بين ائتلافي (سائرون) و(النصر)"، مؤكدًا أن "إعلان هذا التحالف لا يعني أن الأبواب مغلقة على بقية الكتل، وإنما مفتوحة على الجميع".بدوره، قال الصدر: إن "التحالف مع العبادي عابر للطائفية من خلال الاتفاق على برنامج جديد، يحدد أهم ما سيتم العمل عليه في الحكومة الجديدة"، داعياً إلى "إصلاح القضاء وتفعيل دور الادعاء العام".وأضاف: أن "على الحكومة الاستمرار في مكافحة الفساد الإداري وتقديم كل من يثبت بحقه الفساد إلى القضاء".يذكر، أن تشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النوب العراقي، يتطلب تشكيل تحالف يضم 165 نائباً على الأقل (نصف عدد النواب زائد واحد) من أصل 329 نائباً هو عدد أعضاء البرلمان.