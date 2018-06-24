دولي

أكثر من 56 مليون ناخب تركي يُدلون بأصواتهم في الانتخابات المبكرة

أكثر من 56 مليون ناخب تركي يُدلون بأصواتهم في الانتخابات المبكرة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يُدلي أكثر من 56 مليون ناخب تركي، بأصواتهم الأحد في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة، التي دعا لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتشهد الانتخابات منافسة محتدمة بين أردوغان، والمرشح الاشتراكي الديمقرطي محرم إنجيه.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت أنقرة، ومن المقرر إغلاقها في الساعة الرابعة عصرًا، في انتخابات تشكل محطة بالغة الأهمية؛ إذ ستشكل نقطة التحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، يدفع أردوغان باتجاهه فيما يتهمه معارضوه بالتسلط، بحسب وكالة (الأناضول).

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