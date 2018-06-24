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شاهد: السعوديات يبدأن بقيادة السيارات بشكل رسمي

شاهد: السعوديات يبدأن بقيادة السيارات بشكل رسمي
سعودية تقود سيارتها
رام الله - دنيا الوطن
دخل القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية للسيارة حيز التنفيذ، مساء أمس السبت، حيث مع اللحظات الأولى من تطبيق القرار، بدأت النسوة السعوديات في ممارسة حقوقهن، فيما تنتظر أخريات إنهاء إجراءات استخراج رخصة القيادة.

ووردت أنباء تفيد بعبور بعض السيدات السعوديات للجسر نفسه إلى الجانب البحريني.

وأفاد موقع (العربية نت) بأن إدارات المرور في المملكة، قد بدأت وضع خطط السير الميدانية للتعامل الأمثل بحسب الأنظمة والتعليمات، فيما شهد المجتمع السعودي تفاعلاً واسعاً مع العديد من البرامج والأنشطة الاستعدادية لقيادة المرأة، في موجات كبيرة من الرسائل التوجيهية والتوعوية التي تبنتها العديد من القطاعات الحكومية والأهلية.

يذكر، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، أمراً باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، للذكور والإناث على السواء، وتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة.

ومع بدء تفعيل القرار، قامت عشرات من البحرينيات بعبور جسر الملك فهد، الذي يربط بين السعودية والبحرين، بسياراتهن احتفالاً بهذه المناسبة التاريخية.

 






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