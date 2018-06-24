قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة شبان فلسطينيين من مدينة بيت لحم.وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت: خليل جمال الهريمي (22 عاماً)، من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم، ورمزي محمد الهريمي (22 عاماً)، ومحمود عمار شويكي (21 عاماً)، وكلاهما من شارع الصف وسط المدينة، وحسين أشرف كوازبه (22 عاماً)، من ساحة المنارة في المدينة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقال المصدر ذاته: إن قوات الاحتلال، سلمت الشاب مهدي ياسر عبيات (22 عاماً) ، بلاغاً لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة (غوش عصيون)، بعد أن داهمت منزل والده في منطقة العبيات، وفتشته.