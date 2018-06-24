شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان في بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة شبان فلسطينيين من مدينة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت: خليل جمال الهريمي (22 عاماً)، من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم، ورمزي محمد الهريمي (22 عاماً)، ومحمود عمار شويكي (21 عاماً)، وكلاهما من شارع الصف وسط المدينة، وحسين أشرف كوازبه (22 عاماً)، من ساحة المنارة في المدينة، بعد أن داهمت  منازل ذويهم وفتشتها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقال المصدر ذاته: إن قوات الاحتلال، سلمت الشاب مهدي ياسر عبيات (22 عاماً) ، بلاغاً لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة (غوش عصيون)، بعد أن داهمت منزل والده في منطقة العبيات، وفتشته.

أخبار ذات صلة

كوشنر: إذا لم يكن أبو مازن مستعداً للنقاش فسننشُر (صفقة القرن) بشكل علني

كوشنر: إذا لم يكن أبو مازن مستعداً للنقاش فسننشُر (صفقة القرن) بشكل علني

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين بالضفة فجر اليوم

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين بالضفة فجر اليوم

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الأحد: أجواء صافية ومعتدلة ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي

الأحد: أجواء صافية ومعتدلة ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي

استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها خلال جمعة (الوفاء للجرحى) شرقي خانيونس

استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها خلال جمعة (الوفاء للجرحى) شرقي خانيونس

الرجوب ومرعي يتوجان هلال القدس بطلًا لكأس دولة فلسطين 2018

الرجوب ومرعي يتوجان هلال القدس بطلًا لكأس دولة فلسطين 2018

صحيفة تكشف كواليس بدء العد التنازلي لـ (صفقة القرن)

صحيفة تكشف كواليس بدء العد التنازلي لـ (صفقة القرن)

جامعة بيرزيت تواصل احتفالاتها بتخريج الفوج الثالث والأربعين

جامعة بيرزيت تواصل احتفالاتها بتخريج الفوج الثالث والأربعين

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان في بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان في بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين بالضفة فجر اليوم

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين بالضفة فجر اليوم

الرجوب ومرعي يتوجان هلال القدس بطلًا لكأس دولة فلسطين 2018

الرجوب ومرعي يتوجان هلال القدس بطلًا لكأس دولة فلسطين 2018

جامعة بيرزيت تواصل احتفالاتها بتخريج الفوج الثالث والأربعين

جامعة بيرزيت تواصل احتفالاتها بتخريج الفوج الثالث والأربعين

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

منصور يَتهم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بـ&#34;المماطلة&#34;

منصور يَتهم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بـ"المماطلة"

131 شهيداً وحوالي 15 ألف إصابة في غزة منذ بدء مسيرات العودة

131 شهيداً وحوالي 15 ألف إصابة في غزة منذ بدء مسيرات العودة

مصرع ثلاثة أشخاص و238 إصابة في حوادث سير وقعت الأسبوع الماضي

مصرع ثلاثة أشخاص و238 إصابة في حوادث سير وقعت الأسبوع الماضي

منوعات

نجمتا أفلام إباحية اعتديتا بالضرب على شرطي في دبي وشتمتا النساء العربيات

نجمتا أفلام إباحية اعتديتا بالضرب على شرطي في دبي وشتمتا النساء العربيات

عدو أحلام الجديد.. وائل جسار يرد الصاع صاعين بعد تصريحها الناري

عدو أحلام الجديد.. وائل جسار يرد الصاع صاعين بعد تصريحها الناري

شاب يُهدد ماجدة الرومي بالقتل في حال شاركت بهذا المهرجان

شاب يُهدد ماجدة الرومي بالقتل في حال شاركت بهذا المهرجان

هذه الطفلة أصبحت فنانة عراقية شهيرة

هذه الطفلة أصبحت فنانة عراقية شهيرة

سعودي يُعاير علا الفارس بالفقر.. هكذا ردت عليه

سعودي يُعاير علا الفارس بالفقر.. هكذا ردت عليه

سعد لمجرد مهدد بالسجن 20 عاماً

سعد لمجرد مهدد بالسجن 20 عاماً

سترة ميلانيا ترامب تثير الغضب بما كُتب عليها وترامب يرد

سترة ميلانيا ترامب تثير الغضب بما كُتب عليها وترامب يرد

بعد خروجها من المستشفى.. حليمة بولند تستفز جمهورها: انتوا السبب

بعد خروجها من المستشفى.. حليمة بولند تستفز جمهورها: انتوا السبب

نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة وملكة جمال سابقة تتوفى في ظروف غامضة‎

نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة وملكة جمال سابقة تتوفى في ظروف غامضة‎

عمرو دياب يحتضن دينا الشربيني.. والأخيرة تعانق طليقته شيرين رضا أمامه

عمرو دياب يحتضن دينا الشربيني.. والأخيرة تعانق طليقته شيرين رضا أمامه

عربي

تحالف تاريخي بين الصدر والعبادي في مجلس النواب العراقي

تحالف تاريخي بين الصدر والعبادي في مجلس النواب العراقي

البحرين تدفع أكثر من مليار دولار لشراء مقاتلات &#34;إف-16&#34; من أمريكا

البحرين تدفع أكثر من مليار دولار لشراء مقاتلات "إف-16" من أمريكا

كردستان العراق.. بدء إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين

كردستان العراق.. بدء إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين

الامارات مصرّة على انسحاب غير مشروط للحوثيين من مدينة الحديدة اليمنية

الامارات مصرّة على انسحاب غير مشروط للحوثيين من مدينة الحديدة اليمنية