الأحد: أجواء صافية ومعتدلة ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 27-18 29-19 30-20 بيت لحم 27-18 29-19 30-20 رام الله والبيرة 26-17 28-18 29-19 طولكرم 30-22 31-22 32-22 نابلس 28-19 30-20 31-21 قلقيلية 30-22 31-22 32-22 جنين 31-20 33-21 34-22 سلفيت 27-18 29-19 30-20 طوباس 31-20 33-21 34-22 روابي 28-18 30-19 30-20 الخليل 26-17 28-18 29-19 غزه 28-23 29-23 30-23 أريحا 37-23 39-24 40-25 خانيونس 28-23 29-23 30-23 الأغوار الشمالية 35-21 37-22 38-23 رفح 29-22 30-22 31-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم، الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية وباردة نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2018/06/25: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2018/06/26: يكون الجو صافياً وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2018/06/27: يكون الجو صافياً وحاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: