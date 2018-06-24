شؤون فلسطينية

استشهاد شاب متأثراً بجراحه أصيب بها خلال جمعة (الوفاء للجرحى) شرق خانيونس

استشهاد شاب متأثراً بجراحه أصيب بها خلال جمعة (الوفاء للجرحى) شرق خانيونس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، عن استشهاد الشاب أسامة خليل أبو خاطر (29 عاما)، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في مسيرات العودة شرق خانيونس.

وأشار القدرة إلى أن الشاب أبو خاطر أصيب برصاص الاحتلال في البطن خلال مشاركته في جمعة الوفاء للجرحى أول أمس الجمعة، ونقل على أثرها الى المستشفى، ليُعلن عن اشتشهاده اليوم الأحد.

أخبار ذات صلة

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الأحد: أجواء صافية ومعتدلة ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي

الأحد: أجواء صافية ومعتدلة ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي

الرجوب ومرعي يتوجان هلال القدس بطلًا لكأس دولة فلسطين 2018

الرجوب ومرعي يتوجان هلال القدس بطلًا لكأس دولة فلسطين 2018

صحيفة تكشف كواليس بدء العد التنازلي لصفقة القرن

صحيفة تكشف كواليس بدء العد التنازلي لصفقة القرن

جامعة بيرزيت تواصل احتفالاتها بتخريج الفوج الثالث والأربعين

جامعة بيرزيت تواصل احتفالاتها بتخريج الفوج الثالث والأربعين

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

منصور يَتهم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بـ&#34;المماطلة&#34;

منصور يَتهم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بـ"المماطلة"

فيديو: إصابة ثلاثة جنود من جيش الاحتلال بعملية دهس بالخضر وانسحاب المنفذ

فيديو: إصابة ثلاثة جنود من جيش الاحتلال بعملية دهس بالخضر وانسحاب المنفذ

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الرجوب ومرعي يتوجان هلال القدس بطلًا لكأس دولة فلسطين 2018

الرجوب ومرعي يتوجان هلال القدس بطلًا لكأس دولة فلسطين 2018

جامعة بيرزيت تواصل احتفالاتها بتخريج الفوج الثالث والأربعين

جامعة بيرزيت تواصل احتفالاتها بتخريج الفوج الثالث والأربعين

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

منصور يَتهم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بـ&#34;المماطلة&#34;

منصور يَتهم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بـ"المماطلة"

131 شهيداً وحوالي 15 ألف إصابة في غزة منذ بدء مسيرات العودة

131 شهيداً وحوالي 15 ألف إصابة في غزة منذ بدء مسيرات العودة

مصرع ثلاثة أشخاص و238 إصابة في حوادث سير وقعت الأسبوع الماضي

مصرع ثلاثة أشخاص و238 إصابة في حوادث سير وقعت الأسبوع الماضي

ثماني إصابات في حادث سير شمال رام الله

ثماني إصابات في حادث سير شمال رام الله

عبيد: غزة ستظل دائمًا تدور مع القيادة الفلسطينية

عبيد: غزة ستظل دائمًا تدور مع القيادة الفلسطينية

منوعات

نجمتا أفلام إباحية اعتديتا بالضرب على شرطي في دبي وشتمتا النساء العربيات

نجمتا أفلام إباحية اعتديتا بالضرب على شرطي في دبي وشتمتا النساء العربيات

عدو أحلام الجديد.. وائل جسار يرد الصاع صاعين بعد تصريحها الناري

عدو أحلام الجديد.. وائل جسار يرد الصاع صاعين بعد تصريحها الناري

شاب يُهدد ماجدة الرومي بالقتل في حال شاركت بهذا المهرجان

شاب يُهدد ماجدة الرومي بالقتل في حال شاركت بهذا المهرجان

هذه الطفلة أصبحت فنانة عراقية شهيرة

هذه الطفلة أصبحت فنانة عراقية شهيرة

سعودي يُعاير علا الفارس بالفقر.. هكذا ردت عليه

سعودي يُعاير علا الفارس بالفقر.. هكذا ردت عليه

سعد لمجرد مهدد بالسجن 20 عاماً

سعد لمجرد مهدد بالسجن 20 عاماً

سترة ميلانيا ترامب تثير الغضب بما كُتب عليها وترامب يرد

سترة ميلانيا ترامب تثير الغضب بما كُتب عليها وترامب يرد

بعد خروجها من المستشفى.. حليمة بولند تستفز جمهورها: انتوا السبب

بعد خروجها من المستشفى.. حليمة بولند تستفز جمهورها: انتوا السبب

نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة وملكة جمال سابقة تتوفى في ظروف غامضة‎

نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة وملكة جمال سابقة تتوفى في ظروف غامضة‎

عمرو دياب يحتضن دينا الشربيني.. والأخيرة تعانق طليقته شيرين رضا أمامه

عمرو دياب يحتضن دينا الشربيني.. والأخيرة تعانق طليقته شيرين رضا أمامه

عربي

البحرين تدفع أكثر من مليار دولار لشراء مقاتلات &#34;إف-16&#34; من أمريكا

البحرين تدفع أكثر من مليار دولار لشراء مقاتلات "إف-16" من أمريكا

كردستان العراق.. بدء إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين

كردستان العراق.. بدء إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين

الامارات مصرّة على انسحاب غير مشروط للحوثيين من مدينة الحديدة اليمنية

الامارات مصرّة على انسحاب غير مشروط للحوثيين من مدينة الحديدة اليمنية

رغد صدام حسين: لم أُعلن عن وفاة عزة الدوري

رغد صدام حسين: لم أُعلن عن وفاة عزة الدوري