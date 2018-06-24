استشهاد شاب متأثراً بجراحه أصيب بها خلال جمعة (الوفاء للجرحى) شرق خانيونس

رام الله - دنيا الوطنأعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، عن استشهاد الشاب أسامة خليل أبو خاطر (29 عاما)، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في مسيرات العودة شرق خانيونس.وأشار القدرة إلى أن الشاب أبو خاطر أصيب برصاص الاحتلال في البطن خلال مشاركته في جمعة الوفاء للجرحى أول أمس الجمعة، ونقل على أثرها الى المستشفى، ليُعلن عن اشتشهاده اليوم الأحد.