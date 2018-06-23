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البحرين تدفع أكثر من مليار دولار لشراء مقاتلات "إف-16" من أمريكا

البحرين تدفع أكثر من مليار دولار لشراء مقاتلات "إف-16" من أمريكا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) فوز مجموعة لوكهيد مارتن الأمريكية الدفاعية واثنتين من الشركات التابعة لها بعقد بـلغت قيمته 1,12 مليار دولار لإنتاج طائرات إف 16 بلوك 70 القتالية لمملكة البحرين.

ويتعلق العقد الذي تم الإعلان عن خطوطه العريضة في نوفمبر/تشرين الثاني بإنتاج 16 مقاتلة طراز إف 16 بلوك 70، وفقا لـ"فرانس برس".

وبحسب الوكالة، سيتم تسليم المقاتلات في 30 سبتمبر/أيلول 2023 استنادا لمصادر في البنتاغون. وستُبنى الطائرات في غرينفيل (ساوث كارولينا، جنوب شرق) وفورت وورث (تكساس، غرب). وبذلك ستصبح البحرين واحدة من أوائل الدول الخليجية التي تملك هذا الجيل من المقاتلات.

وشهدت البحرين اضطرابات متقطعة منذ واجهت السلطات حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها أسرة آل خليفة السنية، بحسب الوكالة.

ومن شأن عملية البيع المقترحة تلك أن تمكن القوات الجوية البحرينية من زيادة قدراتها الجوية من خلال ضم أكثر طائرة متطّورة وذات تكلفة منخفضة من الجيل الرابع في العالم إلى ترسانتها الجوية.

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