كردستان العراق.. بدء إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين

أعلن فرع المفوضية العليا للانتخابات في محافظة أربيل شمالي العراق، البدء بإجراءات العد والفرز اليدوي لنتائج الاقتراع التشريعي، والذي جرى يوم الـ 12 مايو الماضي.





وقال المسؤول في فرع المفوضية علي قادر إن "إجراءات العد والفرز اليدوي بدأت صباحا، من قبل موظفي مكاتب المفوضية فقط، لكن يمكن تكليف أشخاص آخرين أيضا في حال تطلب الأمر ذلك".





وأضاف أن "القضاة يقومون بالإشراف على عمل المفوضية، لكن مسؤولي المكاتب لم يتركوا أعمالهم، ونحن بانتظار قرار الجهات العليا لحسم الأمر".





وأقرت المحكمة الاتحادية العليا الخميس الماضي، التعديل الذي أجراه البرلمان على قانون الانتخابات، الذي يقضي بإعادة العد والفرز اليدوي للأصوات، عقب طعن تقدم به رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وأعضاء مفوضية الانتخابات والحزب الديمقراطي الكردستاني، على قرار البرلمان.





وقال رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود إن "إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص يمثل هدرا لأصوات الناخبين، وأن المحكمة تؤيد قرار البرلمان بانتداب قضاة للإشراف على عملية العد والفرز اليدوي.. كما وأنها ترفض إلغاء نتائج الخارج ومخيمات النازحين والتصويت الخاص بإقليم كردستان".





وصوت البرلمان العراقي مطلع الشهر الجاري، على تعديل قانون الانتخابات المتضمن اعتماد نظام العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية، بدلا من الإلكتروني، على خلفية اتهامات بالتزوير.





ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، فقد حل تحالف "سائرون" التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري بـ 47 مقعدا.





وجاء في المرتبة الثالثة ائتلاف "النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا، فيما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي على 26 مقعدا.

رام الله - دنيا الوطن