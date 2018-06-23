شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مساء اليوم السبت، عشرات المواطنين بحالات اختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض: إن جنود الاحتلال، أطلقوا وابلاً كثيفاً من قنابل الغاز صوب منازل المواطنين بمنطقتي الحارة التحتا والظهر في البلدة، عقب تفتيشهم أراضٍ زراعية ومنازل في منطقة شعب السير مقابل ما تسمى مستوطنة (كرمي تسور) شمال الخليل، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين، خاصة الأطفال بحالات اختناق، عولجوا ميدانياً، وفي مراكز طوارئ خاصة للأطفال.

واحتجز جنود الاحتلال، عدداً من مركبات المواطنين، وحاولوا الاعتداء على أصحابها، وادعوا أن عملية المداهمة للمنطقة تمت إثر إشتعال النار المتكرر داخل سياج المستوطنة المذكورة.

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