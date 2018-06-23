زعيمة الحزب الاشتراكي الألماني تنتقد ترامب: من يفصل أطفالا عن آبائهم وغد

انتقدت اندريا ناليس، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، سياسة الهجرة الأميركية التي أدت إلى فصل مؤقت لمهاجرين غير شرعيين عن أطفالهم على الحدود المكسيكية الأميركية.





وخلال كلمتها أمام مؤتمر الحزب الاشتراكي بولاية شمال الراين فيستفاليا، قالت ناليس في مدينة بوخوم اليوم السبت في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب:" من يفصل أطفالا عن آبائهم، من أجل تحقيق مكسب سياسي، فهذا جبان ووغد".





وكان ترامب تراجع مؤخرا عن عملية كانت حكومته طبقتها منذ نيسان (أبريل) الماضي لفصل أطفال عن أبائهم المهاجرين غير شرعيين على الحدود مع المكسيك، وذلك في أعقاب احتجاجات غاضبة داخل وخارج الولايات المتحدة.





وفي هذا السياق، انتقدت ناليس أيضا حزب البديل من أجل ألمانيا، وقالت:" من يدافع عن مثل هذه السياسة في بلادنا، عليه أن يشعر بالخجل".

رام الله - دنيا الوطن