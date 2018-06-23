منصور يَتهم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بـ"المماطلة"

انتقد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم، السبت، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، واتهمها بـ "المماطلة" في التعامل مع الملف الفلسطيني.





وقال منصور ، خلال مؤتمر صحفي: إنه على مدار ثلاث سنوات لم يتجاوز عمل المحكمة الجنائية مرحلة التحريات الأولية بشأن الأوضاع في الأرضي الفلسطينية.





وأضاف "وجدنا بُطئاً في عمل المحكمة الدولية، وتحديداً المدعي العام، حيث لم تنتقل المحكمة إلى مرحلة التحقيق الرسمي، وهو ما أجبرنا على تقديم إحالة بشأن ملف الاستيطان الإسرائيلي الشهر الماضي".





وذكر منصور، أنه تم التركيز فلسطينياً في الإحالة المقدمة على "الجرائم المستمرة" المتمثلة بالاستيطان، متأملاً وجود نتائج ملموسة على طريق الوصول إلى تحقيق فعلي في ممارسات إسرائيل.





وأكد أن الانضمام الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية "منحنا الأهلية القانونية بملاحقة الجهات المدانة بارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني، لاسيما جرائم الحرب، خاصة استمرار الاستيطان".





وشدد منصور، على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي صدر منتصف الشهر الجاري، بتبني مشروع قرار لصالح توفير الحماية للشعب الفلسطيني.





وقال: إن لجنة تحقيق سيتم تشكيلها من مجلس حقوق الإنسان الدولي قريباً من أجل "التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق المتظاهرين المدنيين السلميين في قطاع غزة منذ 30 آذار/ مارس المنصرم".





وأضاف: "أنه يتعين على تلك اللجنة، التحقيق بجرائم قتل وجرح عشرات المدنيين الفلسطينيين، ومعظمهم من الأطفال"، مرجحاً أن "هناك جهوداً تبذل لتشكيل هذه اللجنة، التي سترفع تقريراً بعملها".





وحذر الدبلوماسي الفلسطيني من أن "تطرف الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية، ينعكس من خلال السياسات العدوانية تجاه فلسطين وشعبها والمنطقة بأسرها، التي تعيش حالة اضطراب".

رام الله - دنيا الوطن