فيديو: إصابة ثلاثة جنود من جيش الاحتلال بعملية دهس بالخضر وانسحاب المنفذ

وأكدت اذاعة جيش الاحتلال إن حالة المصابين الثلاثة في الدهس بين طفيفة لمتوسطة ، ولا تزال الظروف لا تزال قيد الاستعراض.





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه في الساعة الماضية حاول سائق سيارة فلسطينية دهس قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بدورية استطلاعية في قرية حوسان في منطقة عتصيون وعلى إثر ذلك أصيب ثلاثة جنود بجروح طفيفة تم علاجهم في المكان ونقلوا أيضا لتلقي مزيد من العلاج في المستشفى , يجري البحث عن منفذ الهجوم وتفاصيل الحدث غير واضحة تماما.





يُتبع...