فيديو: إصابة ثلاثة جنود من جيش الاحتلال بعملية دهس بالخضر وانسحاب المنفذ
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة 7 الاسرائيلية إن عملية دهس وقعت قرب قرية الخضر غرب بيت لحم قرب مستوطنة نفيه دانيال.
وذكر موقع مفزاك لايف إن هناك ثلاث إصابات في صفوف الجنود الاسرائيليون في حادث الدهس قرب الخضر ، بينما قال الموقع إن المنفذ لاذ بالفرار وهناك حملة تمشيط واسعة.
قالت القناة 7 الاسرائيلية إن عملية دهس وقعت قرب قرية الخضر غرب بيت لحم قرب مستوطنة نفيه دانيال.
وذكر موقع مفزاك لايف إن هناك ثلاث إصابات في صفوف الجنود الاسرائيليون في حادث الدهس قرب الخضر ، بينما قال الموقع إن المنفذ لاذ بالفرار وهناك حملة تمشيط واسعة.
وأكدت اذاعة جيش الاحتلال إن حالة المصابين الثلاثة في الدهس بين طفيفة لمتوسطة ، ولا تزال الظروف لا تزال قيد الاستعراض.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه في الساعة الماضية حاول سائق سيارة فلسطينية دهس قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بدورية استطلاعية في قرية حوسان في منطقة عتصيون وعلى إثر ذلك أصيب ثلاثة جنود بجروح طفيفة تم علاجهم في المكان ونقلوا أيضا لتلقي مزيد من العلاج في المستشفى , يجري البحث عن منفذ الهجوم وتفاصيل الحدث غير واضحة تماما.
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