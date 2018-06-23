131 شهيداً وحوالي 15 ألف إصابة في غزة منذ بدء مسيرات العودة

مع انتهاء مسيرة الوفاء للجرحى يوم الجمعة على حدود قطاع غزة مع فلسطين المحتلة، والتي تندرج ضمن (مسيرات العودة الكبرى) التي انطلقت في 30 آذار/ مارس الماضي، فإن عدد الشهداء، قد وصل إلى 139 شهيداً في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.





وأكدت وزارة الصحة في تصريح صحفي للناطق الرسمي لها، أشرف القدرة عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك) أن 131 مواطناً، استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء مسيرات العودة في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.





وأوضحت الوزارة، أن من بين الشهداء 15 طفلاً وسيدتين.





وأشارت الوزارة إلى أن عدد الجرحى في مسيرات العودة تجاوز14811 جريحاً، وكانت إصاباتهم مختلفة وباختناق بالغاز،

ومنهم: ( 6836 تم علاجهم ميدانياً في النقاط الطبية، و7975 تم علاجهم في المستشفيات).

رام الله - دنيا الوطن