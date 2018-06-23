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شؤون فلسطينية

مصرع ثلاثة أشخاص و238 إصابة في حوادث سير وقعت الأسبوع الماضي

مصرع ثلاثة أشخاص و238 إصابة في حوادث سير وقعت الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 238 شخصاً بجراح في 267 حادث سير، وقعت الأسبوع الماضي بالضفة الغربية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 267 حادث سير، نتج عنها مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 238 شخصاً، وصفت إصابة عشرة منهم بالخطيرة و18 بالمتوسطة، فيما وصفت إصابة 210 بالبسيطة.

وأضاف البيان، أن شرطة المرور، فحصت الأسبوع الماضي 6004 مركبات، وأنزلت عن  الشارع 73 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 2480 مخالفة مرورية، وحجزت 234 مركبة؛ للتأكد من  قانونيتها، وأتلفت 61 مركبة غير قانونية.

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