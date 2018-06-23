تظاهرة في رام الله للمطالبة برفع الإجراءات عن غزة.. والشرطة توزع الأعلام على المشاركين

رام الله - دنيا الوطنشارك مئات المواطنين، وسط مدينة رام الله بتظاهرة احتجاجية، للمطالبة برفع الإجراءات عن قطاع غزة.ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت على دوار المنارة، لافتات تطالب برفع الإجراءات وإنهاء الانقسام، في حين وزع أفراد من الشرطة الفلسطينية، الأعلام والرايات الفلسطينية على المتظاهرين، وقاموا بتأمين الوقفة.ووجّه المشاركون في التظاهرة التي شارك فيها عدد من الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب، نداءات للرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بضرورة رفع الإجراءات عن القطاع، وتطبيق قرارات المجلس المركزي الأخير.