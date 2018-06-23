عبيد: غزة ستظل دائمًا تدور مع القيادة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية لحركة فتح بالمحافظات الجنوبية، اجتماعا لها اليوم في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مدينة غزة ، شارك فيه مفوض الاتحادات والنقابات بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح، واللجنة التنفيذية للمفوضية، ونائب أمين سر المكتب الحركي المركزي للنقابات، ومفوضي الاتحادات في الاقاليم الثمانية .
وتمت مناقشة الوضع التنظيمي لحركة فتح بشكل عام في المحافظات الجنوبية ، وتقييم أداء وفعاليات المفوضيات ، ومناقشة استكمال تشكيل اللجان والدوائر الخاصة بالمفوضية .
وفي الشأن السياسي ، بدأ عضو الهيئة القيادية لحركة فتح ، مفوض الاتحادات والنقابات العمالية جمال عبيد بشرح موقف حركة فتح من كافة الأمور التي تشغل المواطنين ، وعلى رأسها موقف القيادة الوطنية الرافض بصلابة لما يسمى بــ " صفقة القرن" ، وانجع السبل والوسائل لمواجهة هذه الصفقة المشبوهة ، والتي يحاول الأمريكيون تمريرها بوسال مختلفة ، كان آخرها التذرع بالوضع " الانساني " في قطاع غزة .
وأكد عبيد أن غزة ، ورغم ما مرت وتمر به من أوضاع صعبة وعلى كافة الأصعدة ، إلا أنها كانت وستظل تدور مع الشرعية الوطنية ، وتتمسك بالثوابت ، ولن تفقد البوصلة التي لا تشير إلا لحقوقنا الوطنية المشروعة وعلى رأسها حقنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
وفي موضوع رواتب موظفي السلطة في غزة قال جمال عبيد أنها محفوظة ، وانها لن تضيع ، وأن قيادة فتح في غزة وعلى رأسها مفوض عام التعبئة والتنظيم ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح تتابع مع القيادة هذا الموضوع الحيوي ، وتصر على إعادة صرف الرواتب كاملة متع كافة المستحقات لجميع الموظفين .
وثمن عبيد مواقف القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس ، وإصراره على إفشال كل المبادرات والمؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الوطنية أو الانتقاص من حقوق الشعبالفلسطيني .
وختم عبيد ، بأن مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية في حركة فتح ستواصل فعالياتها النقابية ، بما يضمن الأداء الأمثل لدوائرها ولجانها ، وما يحقق خدمة العمال وأبناء شعبنا العظيم .
نظمت مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية لحركة فتح بالمحافظات الجنوبية، اجتماعا لها اليوم في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مدينة غزة ، شارك فيه مفوض الاتحادات والنقابات بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح، واللجنة التنفيذية للمفوضية، ونائب أمين سر المكتب الحركي المركزي للنقابات، ومفوضي الاتحادات في الاقاليم الثمانية .
وتمت مناقشة الوضع التنظيمي لحركة فتح بشكل عام في المحافظات الجنوبية ، وتقييم أداء وفعاليات المفوضيات ، ومناقشة استكمال تشكيل اللجان والدوائر الخاصة بالمفوضية .
وفي الشأن السياسي ، بدأ عضو الهيئة القيادية لحركة فتح ، مفوض الاتحادات والنقابات العمالية جمال عبيد بشرح موقف حركة فتح من كافة الأمور التي تشغل المواطنين ، وعلى رأسها موقف القيادة الوطنية الرافض بصلابة لما يسمى بــ " صفقة القرن" ، وانجع السبل والوسائل لمواجهة هذه الصفقة المشبوهة ، والتي يحاول الأمريكيون تمريرها بوسال مختلفة ، كان آخرها التذرع بالوضع " الانساني " في قطاع غزة .
وأكد عبيد أن غزة ، ورغم ما مرت وتمر به من أوضاع صعبة وعلى كافة الأصعدة ، إلا أنها كانت وستظل تدور مع الشرعية الوطنية ، وتتمسك بالثوابت ، ولن تفقد البوصلة التي لا تشير إلا لحقوقنا الوطنية المشروعة وعلى رأسها حقنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
وفي موضوع رواتب موظفي السلطة في غزة قال جمال عبيد أنها محفوظة ، وانها لن تضيع ، وأن قيادة فتح في غزة وعلى رأسها مفوض عام التعبئة والتنظيم ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح تتابع مع القيادة هذا الموضوع الحيوي ، وتصر على إعادة صرف الرواتب كاملة متع كافة المستحقات لجميع الموظفين .
وثمن عبيد مواقف القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس ، وإصراره على إفشال كل المبادرات والمؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الوطنية أو الانتقاص من حقوق الشعبالفلسطيني .
وختم عبيد ، بأن مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية في حركة فتح ستواصل فعالياتها النقابية ، بما يضمن الأداء الأمثل لدوائرها ولجانها ، وما يحقق خدمة العمال وأبناء شعبنا العظيم .
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