بدران: حماس تملك خيارات لا محدودة للرد على "صفقة القرن"

رام الله - دنيا الوطنأكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن حركته لن تسمح لـ(صفقة القرن) الأمريكية أن تمر في فلسطين مهما كان حجم الثمن والتضحيات.وقال بدران، لموقع (الخليج أونلاين): إن هنالك خيارات مفتوحة وغير محدودة يملكها الشعب الفلسطيني للدفاع عن الأرض والقدس والمسجد الأقصى المبارك، ولمواجهة هذا التحرك الخارجي، مشيرًا إلى أن صفقة القرن التي يراد منها تصفية القضية الفلسطينية هي حلم (صهيوني) قديم هدفه نزع القضية من سياقها العربي والإسلامي، والتمهيد لاعتبار دولة الاحتلال كأنها وجود طبيعي في المنطقة.وأوضح أنه "ورغم أن إدارة ترامب تتحرك بسرعة في هذا المخطط مستغلة الحالة العربية والإقليمية الضعيفة والمفككة، فإن نجاح هذه المؤامرة أمر غير وارد، ولا يمكن لأحد تجاوز الفلسطينيين الذين هم أصحاب القضية الأصليين".وحول التهديدات التي تحوم حول غزة، بفعل التوتر السائد على حدود القطاع، قال بدران: "الاحتلال من طبيعته العدوان على شعبنا، وهو يعيش حالة تخبط وإرباك في التعامل مع غزة".وتابع: إسرائيل لا تريد فعلاً حرباً تفسد مؤامرة "صفقة القرن"، لكنها من جهة أخرى تواجه تحدياً داخلياً في كيفية التعامل مع غزة ومع مسيرات العودة"، لافتاً إلى أن أهل غزة لا يبحثون عن حرب جديدة، ولكنهم يملكون الحق في صد أي عدوان عليهم.