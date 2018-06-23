تغطية مباشرة: هلال القدس يتقدم برباعية على شباب خانيونس في نهائي كأس فلسطين

رام الله - دنيا الوطنيتقدم نادي هلال القدس، بأربعة أهداف لهدف، على ضيفه نادي شباب خانيونس، على ملعب فيصل الحسيني بضاحية الرام، وذلك في إياب نهائي كأس فلسطين.وتقدم الهلال، منذ الدقيقة الأولى بالهدف الأول، وضاعف عدي الدباغ، النتيجة بالهدف الثاني، قبل أن يعود نفس اللاعب باحراز الهدف الثالث في أخر دقيقة من الشوط الأول.إلى ذلك، قلص شباب خانيونس النتيجة بهدف في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 57 احتسب حكم المباراة ضربة جزاء انبرى لها تامر صيام، ليسجل الهدف الرابع للفريق العاصمي.يذكر، أن مباراة الذهاب في قطاع غزة، انتهت بفوز شباب خانيونس بثلاثة أهداف لهدفين.يتبع..