فتح: أمريكا تريد تصفية القضية الفلسطينية وشطب (أونروا) بالمساعدات الانسانية

رام الله - دنيا الوطندعت حركة فتح، كافة القوى على الساحة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني دون استثناء، للإلتحام والتوحد في مواجهة المؤامرة الأكبر (صفقة القرن) الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية برمتها.وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي، في تصريح صحفي، أن الجهود الفلسطينية الشعبية والفصائلية والاعلامية بكافة أشكالها يجب أن تتضافر للتصدي للمؤامرة التي تُحاك بين أعضاء الفريق الواحد الأمريكي- الإسرائيلي، مشددا على أن الهدف الوحيد للأفكار الأمريكية يكمن في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية تماما، من خلال بوابة المساعدات الانسانية والاقتصادية وشطب وكالة الغوث (أونروا) بعد قرارهم المتعلق بالقدس، وتكريس حالة الانقسام.ودعا القواسمي وسائل الاعلام المختلفة والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي الى التركيز على فضح مؤامرة صفقة القرن، وأن للشعب الفلسطيني عنوان كبير إسمه منظمة التحرير الفلسطينية، وله حقوق سياسية وله حقوق في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.