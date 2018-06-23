عاجل

  • الدقيقة 90: هلال القدس يسجل الهدف الخامس في مرمى شباب خانيونس لتصبح النتيجة 5-1

مباشر | مباراة الإياب لنهائي كأس فلسطين - هلال القدس & شباب خانيونس

شؤون فلسطينية

فتح: أمريكا تريد تصفية القضية الفلسطينية وشطب (أونروا) بالمساعدات الانسانية

فتح: أمريكا تريد تصفية القضية الفلسطينية وشطب (أونروا) بالمساعدات الانسانية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة فتح، كافة القوى على الساحة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني دون استثناء، للإلتحام والتوحد في مواجهة المؤامرة الأكبر (صفقة القرن) الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية برمتها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي، في تصريح صحفي، أن الجهود الفلسطينية الشعبية والفصائلية والاعلامية بكافة أشكالها يجب أن تتضافر للتصدي للمؤامرة التي تُحاك بين أعضاء الفريق الواحد الأمريكي- الإسرائيلي، مشددا على أن الهدف الوحيد للأفكار الأمريكية يكمن في محاولة  لتصفية القضية الفلسطينية تماما، من خلال بوابة المساعدات الانسانية والاقتصادية وشطب وكالة الغوث (أونروا) بعد قرارهم المتعلق بالقدس، وتكريس حالة الانقسام.

ودعا القواسمي وسائل الاعلام المختلفة والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي الى التركيز على فضح مؤامرة صفقة القرن، وأن للشعب الفلسطيني عنوان كبير إسمه منظمة التحرير الفلسطينية، وله حقوق سياسية وله حقوق في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

تظاهرة في رام الله للمطالبة برفع الإجراءات عن غزة.. والشرطة توزع الأعلام على المشاركين

تظاهرة في رام الله للمطالبة برفع الإجراءات عن غزة.. والشرطة توزع الأعلام على المشاركين

عبيد: غزة ستظل دائمًا تدور مع القيادة الفلسطينية

عبيد: غزة ستظل دائمًا تدور مع القيادة الفلسطينية

بدران: حماس تملك خيارات لا محدودة للرد على &#34;صفقة القرن&#34;

بدران: حماس تملك خيارات لا محدودة للرد على "صفقة القرن"

تغطية مباشرة: هلال القدس يتقدم برباعية على شباب خانيونس في نهائي كأس فلسطين

تغطية مباشرة: هلال القدس يتقدم برباعية على شباب خانيونس في نهائي كأس فلسطين

داخلية غزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد

داخلية غزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد

قراقع: التحريض في إسرائيل مؤشر على فاشيتها وعنصريتها

قراقع: التحريض في إسرائيل مؤشر على فاشيتها وعنصريتها

الإعلام تُطالب الاحتلال بإطلاق سراح الصحفيين وحواح وبنات

الإعلام تُطالب الاحتلال بإطلاق سراح الصحفيين وحواح وبنات

طائرات الاستطلاع تستهدف مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرقي الزيتون

طائرات الاستطلاع تستهدف مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرقي الزيتون

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عبيد: غزة ستظل دائمًا تدور مع القيادة الفلسطينية

عبيد: غزة ستظل دائمًا تدور مع القيادة الفلسطينية

قراقع: التحريض في إسرائيل مؤشر على فاشيتها وعنصريتها

قراقع: التحريض في إسرائيل مؤشر على فاشيتها وعنصريتها

الإعلام تُطالب الاحتلال بإطلاق سراح الصحفيين وحواح وبنات

الإعلام تُطالب الاحتلال بإطلاق سراح الصحفيين وحواح وبنات

طائرات الاستطلاع تستهدف مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرقي الزيتون

طائرات الاستطلاع تستهدف مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرقي الزيتون

الإعلام: متمسكون بثوابتنا والجولات الأمريكية مصيرها الفشل

الإعلام: متمسكون بثوابتنا والجولات الأمريكية مصيرها الفشل

الرئاسة الفلسطينية توجه رسالة للوفد الأمريكي لعملية السلام

الرئاسة الفلسطينية توجه رسالة للوفد الأمريكي لعملية السلام

اندلاع حريق في موقع (ناحل عوز) بفعل بالون حارق أُطلق من غزة

اندلاع حريق في موقع (ناحل عوز) بفعل بالون حارق أُطلق من غزة

جنبلاط: نكبة جديدة تنتظر الفلسطينيين

جنبلاط: نكبة جديدة تنتظر الفلسطينيين

منوعات

نجمتا أفلام إباحية اعتديتا بالضرب على شرطي في دبي وشتمتا النساء العربيات

نجمتا أفلام إباحية اعتديتا بالضرب على شرطي في دبي وشتمتا النساء العربيات

عدو أحلام الجديد.. وائل جسار يرد الصاع صاعين بعد تصريحها الناري

عدو أحلام الجديد.. وائل جسار يرد الصاع صاعين بعد تصريحها الناري

شاب يُهدد ماجدة الرومي بالقتل في حال شاركت بهذا المهرجان

شاب يُهدد ماجدة الرومي بالقتل في حال شاركت بهذا المهرجان

هذه الطفلة أصبحت فنانة عراقية شهيرة

هذه الطفلة أصبحت فنانة عراقية شهيرة

سعودي يُعاير علا الفارس بالفقر.. هكذا ردت عليه

سعودي يُعاير علا الفارس بالفقر.. هكذا ردت عليه

سعد لمجرد مهدد بالسجن 20 عاماً

سعد لمجرد مهدد بالسجن 20 عاماً

سترة ميلانيا ترامب تثير الغضب بما كُتب عليها وترامب يرد

سترة ميلانيا ترامب تثير الغضب بما كُتب عليها وترامب يرد

بعد خروجها من المستشفى.. حليمة بولند تستفز جمهورها: انتوا السبب

بعد خروجها من المستشفى.. حليمة بولند تستفز جمهورها: انتوا السبب

نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة وملكة جمال سابقة تتوفى في ظروف غامضة‎

نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة وملكة جمال سابقة تتوفى في ظروف غامضة‎

عمرو دياب يحتضن دينا الشربيني.. والأخيرة تعانق طليقته شيرين رضا أمامه

عمرو دياب يحتضن دينا الشربيني.. والأخيرة تعانق طليقته شيرين رضا أمامه

عربي

لعزل قطر.. السعودية تُنشئ قناة بحرية

لعزل قطر.. السعودية تُنشئ قناة بحرية

الأسد: الحوار مع الأمريكيين مضيعة للوقت وواشنطن لن تغير سياستها بالشرق الأوسط

الأسد: الحوار مع الأمريكيين مضيعة للوقت وواشنطن لن تغير سياستها بالشرق الأوسط

الإعلام العراقي: ابنة صدام حسين تُعلن وفاة عزة الدوري ورغد ترد

الإعلام العراقي: ابنة صدام حسين تُعلن وفاة عزة الدوري ورغد ترد

قطر تُطالب بتعليق عضوية السعودية والإمارات بمجلس حقوق الإنسان

قطر تُطالب بتعليق عضوية السعودية والإمارات بمجلس حقوق الإنسان