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رغد صدام حسين: لم أعلن عن وفاة عزة الدوري

رغد صدام حسين: لم أعلن عن وفاة عزة الدوري
رغد صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
نفت رغد إبنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ما تناقلته عنها وسائل إعلام عربية ودولية، من أنباء تفيد بوفاة الأمين العام لحزب البعث العراقي عزة الدوري.

وقال بيان صادر عن رغد حسين: إن "ما نشرته وكالة روسية غير صحيح إطلاقًا، ولا يوجد هكذا تصريح صادر من قبلنا"، مشيرة إلى أن المحامي هيثم الهرش كان محاميًا سابقًا، وانتهى توكيله منذ زمن بعيد.

وأضاف البيان "السيدة رغد تنفي كل الأخبار (الكاذبة) التي يتم تناقلها عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، لافتة إلى أن أي تصريح او خبر ينشر عنها يُعد كاذباً مالم يتم إصداره منها شخصياً بالصوت والصورة.

يُذكر، أن وسائل إعلام عربية وعراقية تداولت أنباء عن وفاة نائب الرئيس العراقي في حقبة صدام حسين، عزة الدوري، حيث نشرت صحيفة (أخبار العراق) بنسختها الإنجليزية، خبر نسبته إلى رغد صدام حسين، يشير إلى وفاة عزة الدوري.

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