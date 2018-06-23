داخلية غزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد 24 حزيران/ يونيو 2018، سيكون للحافلات (من الثانية حتى السادسة)، من الكشف المُعلن أمس الجمعة.ودعت المسافرون الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة التواجد غداً الساعة 7:00 ص في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.كما دعت المسافرون في باقي الحافلات انتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.