داخلية غزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد 24 حزيران/ يونيو 2018، سيكون للحافلات (من الثانية حتى السادسة)، من الكشف المُعلن أمس الجمعة.
ودعت المسافرون الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة التواجد غداً الساعة 7:00 ص في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.
كما دعت المسافرون في باقي الحافلات انتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.
للتحميل اضغط هنا
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد 24 حزيران/ يونيو 2018، سيكون للحافلات (من الثانية حتى السادسة)، من الكشف المُعلن أمس الجمعة.
ودعت المسافرون الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة التواجد غداً الساعة 7:00 ص في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.
كما دعت المسافرون في باقي الحافلات انتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.
للتحميل اضغط هنا
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