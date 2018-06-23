الإعلام تُطالب الاحتلال بإطلاق سراح الصحفيين وحواح وبنات

اعتبرت وزارة الإعلام، اعتقال مصور وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مشهور وحواح، ومراسل تلفزيون فلسطين، عزمي بنات، خلال مشاركتهم في فعالية تضامنية مع مواطني منطقة الحمرا القريبة من بني نعيم شرق الخليل، استمرارًا لحملات الاستهداف والملاحقة، التي تشنها دولة الاحتلال ضد حراس الحقيقة.





وأكدت الوزارة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن اعتقال الزميلين الصحفيين، يأتي بعد يومين من إقرار (الكنيست) مشروع قانون عنصري، يمنع الإعلاميين من تصوير جنود الاحتلال، في محاولة لحجب الجرائم ضد أبناء شعبنا، وتوفير الحماية للمعتدين عليهم.





ودعت الوزارة الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة صحفيين بلا حدود، إلى التدخل والضغط على إسرائيل لإطلاق سراح وحواح وبنات، وسائر الأسرى الصحفيين، الذين اعتقلوا وهم يؤدون واجبهم المهني والإنساني.





وجددت التأكيد على أن عدم تنفيذ مجلس الأمن لقراره (2222) القاضي بحماية الصحفيين ومنع إفلات المعتدين عليهم من العقاب، هو الذي شجع دولة الاحتلال على استمرار إرهابها ضد مؤسساتنا الإعلامية والعاملين فيها، وآخرها قتل الشهيدين: ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين، بدم بارد، خلال مسيرات العودة السلمية في غزة.

رام الله - دنيا الوطن