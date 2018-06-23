طائرات الاستطلاع تستهدف مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرقي الزيتون





وأفادت مصادر محلية، أنه لا يوجد إصابات بين المواطنين نتيجة الاستهداف.



وتتواصل التهديدات، التي يطلقها القادة الإسرائيليون، باستهداف واغتيال مُرسلي البالونات الحارقة والطائرات الورقية من قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرات استطلاع إسرائيلية، اليوم السبت، بصاروخ مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة.