طائرات الاستطلاع تستهدف مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرقي الزيتون
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت طائرات استطلاع إسرائيلية، اليوم السبت، بصاروخ مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة.
استهدفت طائرات استطلاع إسرائيلية، اليوم السبت، بصاروخ مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية، أنه لا يوجد إصابات بين المواطنين نتيجة الاستهداف.
وتتواصل التهديدات، التي يطلقها القادة الإسرائيليون، باستهداف واغتيال مُرسلي البالونات الحارقة والطائرات الورقية من قطاع غزة.
وتتواصل التهديدات، التي يطلقها القادة الإسرائيليون، باستهداف واغتيال مُرسلي البالونات الحارقة والطائرات الورقية من قطاع غزة.
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