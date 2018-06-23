شؤون فلسطينية

الإعلام: متمسكون بثوابتنا والجولات الأمريكية مصيرها الفشل

الإعلام: متمسكون بثوابتنا والجولات الأمريكية مصيرها الفشل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الإعلام، أن شعبنا وقيادته الشرعية، يتمسكون بالثوابت الوطنية، ويصرون على رفض المحاولات الأمريكية الفاشلة لفرص ما تسمى (صفقة القرن)، والالتفاف على حقوقنا المكفولة بالقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.

واعتبرت تواصل الجولات الأميركية في المنطقة، محاولة فاشلة للتنكر لحقوق شعبنا، ولتجاوز الشرعية الفلسطينية، وتقديم أنصاف حلول، تتماهى مع مواقف الاحتلال، وتقفز عن الحد الأدنى من حقوقنا الراسخة.

ورأت الوزارة في الجولة المنتهية للموفدين جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات؛ دليلاً جديدًا على يأس البيت الأبيض، وإخفاقه في إسقاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وحرصه على إرضاء التطرف والعنصرية الإسرائيلية، وتفكيك حق العودة، وتحويل قضيتنا العدالة من استحقاق سياسي إلى شأن اقتصادي وإنساني ومطلبي.

وجددت التأكيد، على أن استغلال الحصار الظالم على أهلنا في غزة، ومحاولة فصل القطاع عن الضفة، لن تجد من يروّج لها، فقد باتت وسيلة مكشوفة، ومسرحية سيئة الإخراج والإعداد والتنفيذ؛ لأن من يتباكى على غزة، ويريد إنهاء محنتها الإنسانية عليه أولاً أن لا يعرقل الجهود الدولية الساعية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، والتحقيق في جرائم الاحتلال التي تقتل أطفالها وصحفييها ومسعفيها، وعدوانه المتواصل ضد مسيراتها السلمية، وبوسعه عدم الوقوف في وجه إرادة العالم والاستخدام المفرط لـ (الفيتو) في مجلس الأمن، والانسحاب من مجلس حقوق الإنسان.

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