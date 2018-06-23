الرئاسة الفلسطينية توجه رسالة للوفد الأمريكي لعملية السلام

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الجولات الأميركية المتعددة للمنطقة، واستمرار البحث عن أفكار أو الإعداد لصفقة أو خطة، متجاوزة القيادة الفلسطينية وموقفها الثابت من القدس، وإقامة الدولة الفلسطينية، وقضية اللاجئين، لن تؤدى سوى إلى طريق مسدود.





وأَضاف: "على الوفد الأميركي التخلص من الوهم القائم على إمكانية خلق حقائق مزيفة، من خلال مناورات سياسية، تسوق لتلك الأوهام، وتحاول تزييف التاريخ".





وتابع أبو ردينة: "إن العنوان الصحيح لتحقيق السلام العادل والدائم، والذي لا يمكن تجاوزه، لا إقليمياً ولا دولياً، يمر بصاحب القرار الفلسطيني المتمثل برئيس دولة فلسطين محمود عباس، وأعضاء القيادة الفلسطينية المدعومة بالشرعية والمساندة العربية، التي أبلغت الوفد الأميركي ذلك بوضوح".





وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، "أنه رغم ثقل الاعتبارات الإقليمية، فإن هناك أموراً لا يمكن وزنها بالذهب والمساعدات الإنسانية، وحلول تحاول أن تختصر مواجهة تاريخية عمرها أكثر من مائة عام".





وقال أبو ردينة: "إن استمرار العبث بمصير المنطقة لن يزيد الأمور سوى اشتعال وتوتر، وإن الحل للصراع، يكون فقط مع الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، المدعومين من أشقائهم العرب جميعاً شعوباً وحكومات".





وختم أبو ردينة بالقول: "إن المطلوب بعد انتهاء جولات الوفد الأميركي للمنطقة، أن تُدرك الإدارة الأميركية، وتستوعب ضرورة التوقف عن السعي لبدائل سياسية وهمية، ومشاريع هدفها شق الوطن الفلسطيني، لمنع قيام دولتنا الفلسطينية، وإن السلام الحقيقي، يتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية القائمة على مبدأ حل الدولتين، المدعوم من المجتمع الدولي، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، من خلال وضع آلية دولية تعيد التوازن والثقة بإمكانية العودة إلى مسار السلام الصحيح".





رام الله - دنيا الوطن